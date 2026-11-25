Bogotá se prepara para uno de los festivales gratuitos más importantes: Salsa al Parque 2026. El escenario de este evento reunirá a destacados exponentes de la salsa nacional e internacional. La edición número 27 de Salsa al Parque tendrá lugar este 28 y 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y en él participarán 15 artistas y agrupaciones.

La Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) confirmaron que esta versión del festival está marcada por el lema “La revolución que nunca dejar de sonar”, una apuesta que busca resaltar la vigencia de la salsa y su capacidad para conectar generaciones alrededor de un mismo género musical.



Cartel oficial de Salsa al Parque 2026: estos son los artistas confirmados

Entre los artistas más esperados figuran el cantante caleño Willy García, reconocido por su trayecto en Grupo Niche y Son de Cali; el panameño Roberto Blades; y el violinista cubano Alfredo de la Fé, uno de los referentes más influyentes del género a nivel internacional. El cartel también incluye la Orquesta Aragón, de Cuba; el sonero Herman Olivera, de Estados Unidos; y la agrupación venezolana Los Satélites, que llega a Bogotá con varios años de trayectoria musical.

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La programación nacional estará representada por agrupaciones y solistas de distintas regiones del país. Además de Willy García, fueron confirmados Manyoma Brothers, de Cali; David Zahan; la agrupación paisa La Eterna; y la reconocida orquesta bogotana La 33, una de las bandas de salsa con mayor proyección internacional surgidas en la capital. Como es tradición en el festival, también habrá espacio para las agrupaciones seleccionadas mediante convocatorias distritales. En esta edición participarán Cris en la Salsa Band, El Turco Perro, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony.



Salsa al Parque completa 27 ediciones

El festival, creado en 1997 y organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se ha convertido en uno de los encuentros dedicados a la salsa más importantes de América Latina. Cada año reúne a miles de asistentes y sirve como plataforma para la circulación de artistas consolidados y nuevas propuestas musicales.



La edición de 2026 tendrá entrada libre para mayores de edad y busca seguir fortaleciendo el papel de Bogotá como una de las principales capitales de la salsa en la región, con una programación que combina figuras históricas del género, talentos nacionales y agrupaciones emergentes de la ciudad.



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“Esa perspectiva atraviesa una programación que conecta figuras fundamentales de la historia salsera con orquestas colombianas de distintas procedencias y proyectos bogotanos que trabajan desde lenguajes diversos”, explicó Rodrigo Duarte, curador del festival.

“La edición XXVII reúne precisamente esas dimensiones. La presencia de figuras internacionales permite escuchar a músicos que han participado en la construcción de la historia del género; las agrupaciones nacionales muestran la diversidad de sus escenas regionales, y los proyectos distritales hacen visible el trabajo que continúa desarrollándose en Bogotá”, agregó Duarte.

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ÁNGELA URREA PARRA

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