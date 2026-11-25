"Sé que en la vida hay cosas más importantes para muchos, pero para los que tenemos un animalito en casa, esto es impresionante", fueron las palabras que expresó Iván Lalinde, presentador de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, tras contarle a sus seguidores en Instagram el dolor que enfrenta tras perder a 'Irene', su gata a quien decía de cariño la 'Mona'.



Iván Lalinde reveló el duro momento personal que atraviesa tras pérdida de su gata

El comunicador contó que decidió hablar del tema después de tomarse varios días de silencio para afrontar el duelo. “Estoy vuelto picha”, expresó agradeciendo a todos sus seguidores por todos los mensajes de aliento que recibió: "Tenía una una veterinaria de toda la vida, Andrea de Felipe, que mejor dicho es la veterinaria más hermosa del mundo y a quien le agradezco muchísimo. Andrea siempre le ha dedicado muchísimo tiempo a Irenita".

Aunque contó que la ‘Mona’ venía respondiendo positivamente a los tratamientos, de forma repentina sufrió una caída repentina en sus últimos días. “Ya era una gatica renal. Llevábamos varios años manteniéndole su enfermedad con medicamentos, con una alimentación diferente y con muchísimos cuidados”, recordó.

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El presentador de Día a Día contó que él cree que los animales pueden verse afectados cuando sus humanos atraviesan alguna situación emocional. Por tal razón, considera que el reciente accidente que él sufrió y las dificultades que su familia ha vivido pudieron impactar la salud de su mascota. “Yo siento que con el tema del accidente y todo lo que hemos vivido en esta familia por estos días, la gatica se chupó todo ese estrés también”, afirmó.



Uno de los momentos más difíciles para él fue tomar decisiones sobre el tratamiento de Irene cuando su estado de salud empeoró. Sin embargo, explicó que optó por no aplicar un procedimiento de eutanasia y permitir que el proceso ocurriera de manera natural.



“Lo que le pedí cuando la vi tan malita fue que me diera señales de qué necesitaba. Ella quería seguir recorriendo su casa y sus espacios”, contó. Durante la última semana de vida de la mascota, Lalinde permaneció pendiente de ella mientras continuaba caminando por diferentes lugares de la casa.



“Hizo tres suspiritos y se fue”: Iván Lalinde habla de la muerte de su gata

Finalmente, ‘Irene’ falleció en la madrugada del sábado. Según relató, la gatita pasó gran parte de la noche explorando distintos rincones de la casa antes de refugiarse debajo de la cama. Hacia las tres de la mañana decidió cargarla y llevarla a la cama para acompañarla durante sus últimas horas. “Empecé a sobarla, a hablarle, a darle las gracias y a rezar”, recordó. A las 5:45 de la mañana, Irene murió mientras él la acompañaba. “Hizo tres suspiritos y se fue”, relató conmovido.

Tras su partida, la familia decidió enterrarla en la vivienda y preparar un espacio especial en su memoria. Allí esperan sembrar un árbol con flores blancas que les recuerde a la mascota.

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Aunque reconoció que continúa llorando su ausencia, Lalinde también aseguró sentirse agradecido por los años compartidos junto a ella. “Creo que es de las cosas que más duro me ha dado en muchos años”, concluyó el presentador, quien recibió numerosos mensajes de solidaridad por parte de seguidores y amantes de los animales.

ÁNGELA URREA PARRA

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