Curioso relato de un joven que hacía un favor en la fila de Bad Bunny y recibió un “milagro”

Anoche, Medellín vivió la primera fecha del esperado concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny, como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Desde las primeras horas del viernes, los asistentes madrugaron para hacer fila con calma y asegurar un buen lugar.

Ese fue el caso de Derwin Alexander Boquión, un joven que ocupaba el primer lugar en la fila de ingreso y que aseguró en Noticias Caracol que estaba guardando el puesto para su tía cuando fue totalmente sorprendido.

El joven no dudó en describir lo ocurrido como un “milagro de la Virgen del Carmen”. Aseguró que él no iba a entrar al concierto de Bad Bunny, sino que su tía le había pedido el favor de guardar el puesto. No obstante, una mujer llegada de Puerto Rico se le acercó y, sin previo aviso, decidió regalarle una entrada VIP Lounge, la localidad más exclusiva y cercana al escenario.



“Ella llegó y me regaló la boleta. Intercambiamos números y me envió la boleta y acá la estoy esperando para que entremos los dos juntos”, relató y agregó que todo se había tratado de un “milagro”. “Yo le prendí una vela antes de venir y la Virgencita del Carmen me cumplió el milagro”, dijo.



Testigos en la fila confirmaron la veracidad del hecho, asegurando que ellos mismos no podían creer la suerte del joven. “Nosotros que lo vimos no lo creíamos, así que me imagino que a él, que le dieron la boleta, pues tampoco lo asimila, pero pues sí, eso pasó”, manifestó uno de ellos. Es importante resaltar que, según la tiquetera oficial, esta entrada tiene un valor comercial de $1’131.000.



Hospedajes cancelados en Medellín para conciertos de Bad Bunny

Desde un primer momento estos conciertos han generado una altísima demanda. Tanto, que las tres fechas se vendieron en su totalidad en menos de 24 horas y, según estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, estos conciertos le generarán unos 36,1 millones de dólares de ganancias a la capital antioqueña. Esa cifra proviene, entre otra cosas, de los gastos que se espera que hagan los miles de turistas que visitarán la ciudad durante el fin de semana en alojamientos, transporte y alimentación.

No obstante, recientemente se conocieron denuncias de turistas quienes aseguran que en las plataformas como Airbnb hay un aumento desproporcionado en los precios de alojamientos y hospedajes que superan incluso los 10 millones de pesos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), señaló que ha identificado, a partir de denuncias ciudadanas, "que algunos prestadores de servicios turísticos, especialmente aquellos que ofrecen servicios de alojamiento, han optado por cancelar unilateralmente las reservas pactadas, con el fin de ponerlas nuevamente en el mercado a precios más elevados".

Al respecto, el ente de control advirtió a los prestadores de alojamiento turístico, incluidas las viviendas turísticas, que "existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores, su pena de incurrir en distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes".

La SIC invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos y anunció que iniciará de oficio las averiguaciones correspondientes frente a los hechos expuestos por los usuarios en redes sociales.

Por ahora, en la ciudad de la eterna primavera se preparan para disfrutar las otras dos fechas del concierto de Bad Bunny, programadas para el 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, a las que se espera la asistencia de decenas de miles de personas.