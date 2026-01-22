Denuncian reservas hospedaje canceladas en Medellín para conciertos de Bad Bunny: SIC se pronunció

Medellín se prepara para recibir al cantante puertorriqueño Bad Bunny y su Debí Tirar más Fotos World Tour. Benito se presentará este 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot y ofrecerá tres shows que prometen ser de los mejores conciertos del año. Sin embargo, en contraste a la emoción que genera entre sus fanáticos, una polémica se ha desatado en las últimas horas con denuncias de turistas nacionales y extranjeros que aseguran que hay cobros desmedidos en los hospedajes de la capital antioqueña este fin de semana.

Desde un primer momento estos conciertos han generado una altísima demanda. Tanto, que las tres fechas se vendieron en su totalidad en menos de 24 horas y, según estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, estos conciertos le generarán unos 36,1 millones de dólares de ganancias a la capital antioqueña. Esa cifra proviene, entre otra cosas, de los gastos que se espera que hagan los miles de turistas que visitarán la ciudad durante el fin de semana en alojamientos, transporte y alimentación.

Sin embargo, a pocos días de los conciertos en redes sociales se han conocido denuncias de turistas que aseguran que en plataformas como Airbnb hay un aumento desproporcionado en los precios de alojamientos y hospedajes que superan incluso los 10 millones de pesos. En efecto, al ingresar a una de estas plataformas en sectores como El Poblado un alojamiento puede rondar esa suma de dinero por cuatro noches.



En otros casos incluso se ha denunciado que, a pesar de tener las reservas desde hace tiempo, los arrendadores están cancelando a última hora bajo razones de supuestas fugas de gas o daños estructurales, obligando a los turistas a encontrar soluciones cuando el sector hotelero y de hospedajes está prácticamente colapsado. Estimaciones de las autoridades de Medellín situaban la ocupación hotelera en casi el 70% para este fin de semana.



¿Qué dijo la SIC?

Airbnb -de la que más se han registrado denuncias en redes sociales- o alguna de estas firmas no se han pronunciado al respecto. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cambio, señaló que ha identificado, a partir de denuncias ciudadanas, "que algunos prestadores de servicios turísticos, especialmente aquellos que ofrecen servicios de alojamiento, han optado por cancelar unilateralmente las reservas pactadas, con el fin de ponerlas nuevamente en el mercado a precios más elevados".



Al respecto, el ente de control advirtió a los prestadores de alojamiento turístico, incluidas las viviendas turísticas, que "existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores, so pena de incurrir en distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes".

"La Superintendencia advierte que este tipo de prácticas, además de resultar contrarias a los deberes y derechos que rigen las relaciones de consumo, pueden constituir infracciones graves que pueden ser objeto de sanciones consecuentes con la conducta violatoria", se lee en un comunicado de esa entidad, que recuerda que, en caso de que el prestador del servicio de alojamiento incumpla la reserva pactada o cualquier otro servicio turístico ofrecido o contratado, "tendrá la obligación, a elección del turista, de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido, conforme lo dispone el artículo 63 de la Ley General de Turismo -Ley 300 de 1996-".

Así las cosas, la SIC invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos. De igual forma, informó que iniciará de oficio las averiguaciones correspondientes frente a los hechos denunciados por la ciudadanía a través de redes sociales.

Esta situación ha avivado el debate sobre la regulación a ese tipo de plataformas de vivienda de turismo. El representante a la Cámara de Antioquia Daniel Carvalho, por ejemplo, recordó que desde el Congreso se ha impulsado un proyecto para regular estos alojamientos y proteger al consumidor. "Más de un año llevamos luchando en el Congreso para fortalecer la regulación de las plataformas de alojamiento turístico para proteger al consumidor y a las comunidades locales. ¿Por qué no avanza? Presión, saboteo y lobby de multinacionales extranjeras", escribió en su cuenta de X.

