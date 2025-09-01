Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ECOPETROL
CAUCA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿De dónde vienen los nombres de los escenarios del Festival Cordillera?

¿De dónde vienen los nombres de los escenarios del Festival Cordillera?

Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy no son nombres casuales en el Festival Cordillera, representan un gran significado de raíces musicales para Latinoamérica.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:11 p. m.
Comparta en:
Festival Cordillera
El 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo el Festival Cordillera -
Foto: Festival Cordillera