Desafío del Siglo XXI: así se vivió el último reto de Sentencia y Hambre antes de la semifinal

Luego de la más reciente jornada del Desafío de Eliminación en el Box Negro, que marcó la salida de Deisy y Potro, el equipo Neos quedó reducido a una sola pareja en competencia. Con ese panorama arrancó el capítulo 127 del ‘Desafío del Siglo XXI’, correspondiente al día 89, un episodio decisivo que dio inicio al último ciclo antes de la semifinal y que estuvo cargado de tensión, estrategia y alta exigencia física.



En la casa Neos, Rata y Valentina, ahora únicos representantes de su equipo, conversaron sobre el duro golpe que significó perder a todos sus compañeros. Aun así, ambos se mostraron conscientes de la realidad y decididos a afrontar lo que viene.

Rata fue claro al afirmar que solo tenían una oportunidad para ejecutar con cabeza fría, mientras Valentina insistió en la necesidad de jugar de forma estratégica frente a una clara desventaja numérica: ellos dos contra ocho integrantes del equipo rival.



¿Quién ganó el último ‘Desafío de Sentencia y Hambre’ del ciclo?

El episodio avanzó con la atención puesta en el último ‘Desafío de Sentencia y Hambre’ de la temporada 21, una prueba clave que definía no solo la alimentación y la comodidad de los equipos, sino también la asignación de los chalecos de sentencia, a pocas jornadas de la semifinal.

La presentadora Andrea Serna anunció que, tras este ciclo, mínimo tres parejas del equipo naranja deberán enfrentar el próximo ‘Desafío a Muerte’, lo que incrementó la presión en el equipo, donde ya se percibían roces internos.



Antes de la competencia, en Gamma se vivieron momentos de tensión durante una conversación sobre cómo se repartirían los chalecos de sentencia. El intercambio de opiniones derivó en un cruce de palabras que evidenció fisuras dentro del grupo, particularmente entre Valkyria y Zambrano quienes en anteriores ocasiones han sido protagonistas de varios desacuerdos.



La prueba enfrentó a una pareja por equipo: Rata y Valentina por Neos, y Valkyria y Gio por Gamma. El desafío se disputó por relevos e incluyó un exigente circuito que puso a prueba la resistencia, la coordinación y la precisión en el Box Azul.

Los participantes debían subir una rampa gigante, lanzarse a una piscina, escalar una pirámide de cuerdas para extraer un balón de una jaula colgante y luego superar obstáculos en forma de panal antes de intentar encestar el balón tras hacerlo rebotar en una plataforma flotante.

Cada concursante debía completar el recorrido dos veces, para un total de cuatro encestas por pareja. La competencia comenzó con Gio y Rata en la pista. Aunque ambos fallaron en sus primeros intentos, Rata logró encestar el primer balón y darle la ventaja inicial a Neos.

A partir de ese momento, el equipo verde fue ganando confianza. Valentina respondió con precisión en su turno, mientras en Gamma, Valkyria tuvo dificultades para concretar sus lanzamientos, lo que permitió que Neos ampliara la diferencia.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue protagonizado por Rata, quien registró un tiempo excepcional de 3 minutos y 13 segundos consolidando una ventaja significativa. Aunque Gamma intentó reaccionar y Gio logró encestar su segundo balón, la presión fue constante y la diferencia se mantuvo.

Finalmente, Valentina consiguió encestar el cuarto balón y completar el circuito, sellando la victoria de Neos en el Box Azul, rompiendo con una racha consecutiva de Gamma en este reto.

Con este resultado, el día fue impecable para la pareja, ya que Rata también obtuvo y conservó la moneda dorada, lo que le permitió acceder a la máquina del dinero y sumar un monto adicional.

Como parte de la estrategia tras la victoria, Rata y Valentina decidieron entregar el chaleco de sentencia a Kevyn y Tina. Así, el capítulo 127 cerró con Neos defendiendo su bandera contra todo pronóstico, demostrando que, incluso con una sola pareja en pie, aún tienen margen para competir en la recta final del ‘Desafío del Siglo XXI’, justo antes de una semifinal que promete ser decisiva.

