Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / El emotivo mensaje de la viuda de Martín Elías a la esposa de Yeison Jiménez: "Volverá a soñar"

El emotivo mensaje de la viuda de Martín Elías a la esposa de Yeison Jiménez: "Volverá a soñar"

La viuda del cantante Martín Elías se refirió públicamente al proceso que enfrenta la esposa del artista de música popular. "Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará", indicó.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de feb, 2026

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá. -
Redes sociales

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá, continúa generando reacciones tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores. En las últimas horas, llamó la atención de seguidores un mensaje compartido por Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, dirigido a Sonia Restrepo, esposa de Jiménez y madre de sus hijos.

El pronunciamiento de Jaimes se dio a través de su cuenta de Instagram, red social en la que mantiene una comunicación frecuente con su comunidad digital. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le pidió que compartiera un consejo para Sonia Restrepo, teniendo en cuenta que ambas mujeres han atravesado experiencias similares tras la pérdida repentina de sus parejas, también figuras reconocidas de la música colombiana.

Ante la solicitud, Dayana Jaimes decidió responder de forma directa y pública, con un mensaje enfocado en el proceso emocional que implica enfrentar una ausencia inesperada. En sus palabras, destacó la importancia de los recuerdos compartidos y del camino recorrido junto a la persona fallecida, señalando que, aunque el dolor es profundo, con el paso del tiempo puede transformarse.

"Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará"

Jaimes expresó que Sonia Restrepo tuvo la oportunidad de vivir momentos significativos junto a Yeison Jiménez y de cumplir sueños a su lado, y aseguró que esa historia compartida tendrá un valor permanente en su vida. "Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yelson, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento", comenzó diciendo Jaimes.

La comunicadora también hizo énfasis en el rol que ahora enfrenta Restrepo como madre. Recordó que el proceso de reconstrucción personal está ligado a su bienestar individual y al de sus hijos, quienes igualmente atraviesan el impacto de la pérdida de su padre. "Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor".

La viuda de Martín Elías también mencionó el legado que Yeison Jiménez dejó, tanto en el ámbito musical como en su entorno familiar. Indicó que esa huella será siempre una fuente de orgullo para su esposa y sus hijos, y que puede convertirse en un punto de apoyo para seguir adelante. "Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír. Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra", concluyó.

Cabe recordar que Dayana Jaimes perdió a su esposo, Martín Elías, en 2017, tras un accidente de tránsito que conmocionó al país. Desde entonces, ha hablado en distintas ocasiones sobre el proceso de enfrentar una pérdida repentina, especialmente en lo relacionado con la crianza de sus hijos y la reconstrucción de su vida personal.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

