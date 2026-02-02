¿Qué pasará con la amistad de Leo y Zambrano tras el Desafío? Esto respondió el exparticipante

Tras su eliminación del Desafío Siglo XXI, Leo Heredia habló sin filtros sobre su experiencia dentro de la competencia, la convivencia con sus compañeros y, especialmente, sobre la relación que sostuvo con Zambrano, uno de los participantes con quien protagonizó uno de los momentos recientes más comentados del reality. En un nuevo capítulo de Lo Más Viral, el exparticipante aclaró dudas, respondió a señalamientos y explicó si la amistad con el capitán de Gamma sobrevivirá fuera del programa.



Leo reconoció que se siente tranquilo tras su salida del Desafío, debido a que se dio en una etapa avanzada del juego, cuando la presión física y mental es mayor. Aunque admitió que dejar la competencia le duele, aseguró que, al estar tan cerca de la recta final, también existe una mayor aceptación del resultado. “Se siente mal, pero no tan mal como salir al principio, porque ya uno acepta que en cualquier momento podría salir”, explicó.

Uno de los factores que marcó su eliminación fue la lesión de Isa, su compañera, una situación que, según él, le generó frustración. “Yo me sentía con todas las capacidades físicas para seguir dando todo, pero mi permanencia dependía de ella y no tenía más opciones”, señaló, dejando claro que la impotencia de no depender solo de su rendimiento fue determinante en ese momento.

Durante la entrevista, Leo hizo un balance general de la convivencia en la casa del Desafío. Aunque aseguró que, en términos generales, se llevó bien con la mayoría, reconoció que su personalidad no fue del agrado de todos. “Algunos se molestaban con mi forma de ser, a otros no. Era muy relativo. Yo fui a disfrutar el programa”, afirmó.



Uno de los nombres que más apareció en la conversación fue el de Eleazar, con quien compartió cuando ambos estuvieron en el equipo Alpha. Leo relató que, aunque inicialmente sintió admiración por él debido a su trayectoria en el mundo del fitness, con el paso del tiempo comenzaron los choques. “Yo decía: ‘¿Dónde está ese hombre culto, ese ser de luz?’”, comentó, al referirse a actitudes que, según él, no coincidían con la imagen que Eleazar proyectaba.



Incluso afirmó que durante el programa Eleazar escondió comida , una situación que, según relató, generó tensiones constantes en la convivencia. “Él peleaba con las niñas todo el tiempo y escondía comida, como atún o galletas. Decía que no la escondía, que solo la cambiaba de lugar”, contó entre risas.

Ante las declaraciones de Eleazar, quien afirmó que Leo le tenía envidia, el exparticipante fue contundente. “¿Envidia de dónde, mi rey? Yo nunca he sido envidioso”, respondió.



¿Hubo traición entre Leo y Zambrano?

Uno de los momentos más esperados de la entrevista fue cuando Leo habló directamente de Zambrano. Pese a las tensiones que se vieron en pantalla, aseguró que su relación con él quedó en buenos términos. “Con Zambrano súper bien, mi hermano”, afirmó.

Frente a las acusaciones de traición, Leo negó rotundamente haber actuado de mala fe. Según explicó, todo se trató de un “teléfono roto” relacionado con la asignación de un chaleco dentro del juego. “Yo no lo dije en tono de chisme, solo comenté lo que había pasado”, señaló, aclarando que la molestia surgió por interpretaciones erróneas de otros compañeros.

Sin embargo, reconoció que hubo palabras que sí le dolieron, especialmente cuando Zambrano lo señaló de desleal frente a todo el país. “Eso me molestó muchísimo”, confesó, aunque añadió que entiende que fueron situaciones propias del juego y que no carga rencores ahora que está fuera de la competencia por lo que se mantendrá la amistad fuera de los boxes.

Leo también reveló que sospechó desde temprano de la cercanía entre Zambrano y Miriam, al notar gestos y actitudes que le llamaron la atención. “Desde el primer día lo noté raro, cómo le hablaba, con tanta delicadeza”, relató, al recordar una escena en el comedor que reforzó sus sospechas.

Relató que Miryam y Zambrano se encontraban sentados juntos mientras comían. En ese momento, él dejó caer intencionalmente un tenedor y, al agacharse para recogerlo, aseguró que vio a Zambrano con la pierna sobre la de Miryam.

Tras notar la escena, dijo que le pidió a Rosa que también dejara caer su cubierto. Rosa lo hizo, se agachó y también pudo observar la misma situación. Indicó que ambos se rieron para disimular, mientras que Miryam y Zambrano, según afirmó, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados.

Al cierre de la entrevista, Leo aseguró que no se arrepiente de nada de lo vivido en el Desafío. “Yo salí fresco, no me puedo seguir cargando con cosas que ya pasaron”, dijo. De cara al futuro, afirmó que seguirá trabajando en su marca personal y no descartó volver a un reality si se presenta la oportunidad.

Así, aunque la competencia le dejó polémicas, Leo dejó claro que, al menos con Zambrano, la amistad parece mantenerse fuera del Desafío, dejando atrás los conflictos que marcó el juego.

