Desafío Siglo XXI: ¿cuál fue equipo ganó la competencia de Sentencia y Hambre?

La noche del 19 de septiembre, el Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más intensos hasta ahora. La competencia de Sentencia y Hambre, que suele marcar el rumbo de cada ciclo, dejó lágrimas, discusiones y un desenlace inesperado con Gamma como gran protagonista.

Andrea Serna pidió a cada equipo enviar a dos hombres y dos mujeres al box rojo. Desde el primer instante, quedó claro que la prueba sería un pulso de resistencia física y mental. Los participantes debían levantar torres de quince piezas mientras los rivales trataban de derribarlas a punta de balones.

La exigencia fue brutal: entre caídas y golpes, Katiuska terminó llorando tras recibir varios impactos, lo que desató comentarios sobre si había una intención personal en la manera de lanzar de Zambrano. Sin embargo, Andrea recordó que todo hacía parte del juego.



Omega arrancó fuerte, pero Gamma cambió el libreto

En las primeras rondas, Omega parecía tener la victoria asegurada gracias a la puntería de Rata y la velocidad de Myrian. Incluso lograron ponerse a un solo punto del triunfo. Alpha, por su parte, se mantenía en la pelea gracias a Manuela y Leo, que lograron rescatar algunos puntos para evitar el colapso total.



Pero lo verdaderamente sorpresivo ocurrió con Gamma. El equipo, que había empezado sin brillar, fue creciendo con el paso de los turnos. El trabajo en dupla de Grecia y Zambrano terminó siendo decisivo: remontaron y alcanzaron los cinco puntos que sellaron la victoria. La euforia fue tal que incluso los compañeros que no compitieron lloraron de emoción.

Con el triunfo en sus manos, Gamma eligió cómo repartir las cargas: enviaron a Leo (Alpha) al temido chaleco de sentencia y entregaron a Omega un premio amargo, un “mecato picante” en lugar de la comida que tanto anhelaban.

De regreso a las casas, las reacciones fueron distintas. Alpha trató de enfocarse en lo positivo y se animaron hablando de su “remontada moral”. Omega, en cambio, no ocultó la frustración por haber desperdiciado una ventaja clara.

Más allá de la competencia, el capítulo dejó un guiño curioso. En plena ceremonia de sentencia, Zambrano sorprendió a Tina al decirle que, si ganaba un pase a la suite Ditu, la escogería como su compañera. Una declaración que prendió rumores y seguramente dará de qué hablar en los próximos episodios.

