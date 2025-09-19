En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GRANJA DEL HORROR EN SUCRE
MAR CARIBE
ICBF
GAZA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: ¿cuál fue equipo ganó la competencia de Sentencia y Hambre?

Desafío Siglo XXI: ¿cuál fue equipo ganó la competencia de Sentencia y Hambre?

La tensión fue protagonista en el box rojo: torres derribadas, balonazos dolorosos y una remontada inesperada que sacudió la competencia.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Desafío XXI
El viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la competencia de Sentencia y Hambre.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad