Desafío Siglo XXI: dos eliminados y un elegido que no cumplió con su tarea

Dos nuevos eliminados se conocieron este martes en el Desafío Siglo XXI, luego de un ciclo en el que un participante tuvo que abandonar el juego por una lesión, Gamma nuevamente tuvo gran parte de sus integrantes sentenciados y hubo un elegido que no cumplió con su tarea.



¿Quién era el elegido y por qué no cumplió su tarea?

A lo largo del ciclo hubo sospechas sobre quién era el elegido y su tarea. Las principales sospechas se enfocaron en Tina, quien estuvo preguntando a sus compañeros qué pasaría si se incumplía una regla del programa; Valentina, quien se bloqueó por el miedo en la última prueba haciendo que su equipo se retrasara; y Rosa, participante que estuvo llorando y diciendo que quería irse de la competencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Previo al Desafío a Muerte, en el que se enfrentaría Gio contra Eleazar y Mencho contra Valentina, Andrea Serna preguntó a los desafiantes si tenían idea sobre quién era el elegido en esta ocasión. Como siempre, ningún participante se animó a responder esa pregunta. Entonces la anfitriona pidió al elegido que revelara su identidad.

Rosa, del equipo Omega, dio un paso adelante y, aunque no fue una sorpresa, lo que sí dejó a todos con la boca abierta fue conocer que la desafiante no realizó su tarea. "Tenía que enviar a mi equipo a playa baja", reveló la mujer.



La presentadora le preguntó a Rosa si había intentado, por lo menos, cumplir con la tarea. La desafiante explicó que lo pensó en la prueba de sentencia y servicios, para que su equipo perdiera y no pagara el arriendo; sin embargo, la lesión de Juan hizo que Gamma perdiera inmediatamente la prueba, dándole la victoria al equipo de Rosa. Confesó que pensó en romper alguna regla en la casa, pero "no me dio el corazón para perjudicar a mi equipo y que de pronto nos quitaran el dinero".



En los equipos expresaron su sorpresa por la tarea de Rosa. En Gamma, varios señalaron que sospechaban de ella, pero que no pensaban que esa era la tarea. De hecho, lo que más pensaban era que lo que tenía que hacer era dejar que a su equipo le llegara el castigo, cosa que tampoco sucedió.



¿Quiénes fueron los eliminados del juego?

Ante la decisión de Rosa de no cumplir con su tarea, se convirtió en la tercera mujer con chaleco para enfrentar el Desafío a Muerte contra Mencho y Valentina. Esto le dio a esperanza a Gamma de poder regresar completos a casa, ya que sus dos integrantes podían ganarle a rosa y eliminarla del juego.

Publicidad

En el Desafío de los hombres, Gio y Eleazar desarrollaron la prueba sin mucha diferencia, lo que aumentó la tensión entre los equipos, pues ambos llegaron a la definición al tiempo. Sin embargo, Gio logró encontrar la técnica apropiada para embocar las tres bolas de cemento y alcanzó el objetivo antes que Eleazar.

Por otro lado, en el Desafío de las mujeres, Rosa, Mencho y Valentina también arrancaron la prueba con poca diferencia entre ellas, pero con el paso de los obstáculos Rosa fue tomando una pequeña ventaja contra sus compañeras. La participante logró completar l prueba primero, dejando a Mencho y Valentina luchando por el último cupo. Finalmente Mencho venció y se quedó con la oportunidad.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL