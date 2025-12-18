‘La Danza de los Millones’: esta fue la jugosa cifra que ganó el primer televidente

Caracol Televisión lanzó una nueva propuesta televisiva llamada ‘La Danza de los Millones’, un concurso que no solo pone a prueba a figuras públicas, también promete la entrega de grandes premios en efectivo a los espectadores en sus hogares.



Desde su lanzamiento el pasado martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, el formato captó la atención del público al ofrecer una oportunidad dorada para los televidentes que estén conectados. En el primer capítulo, la promesa se materializó con la victoria de Gloria Ortiz, una mujer de Medellín, quien se convirtió en la primera ganadora del concierto.



¿De qué se trata ‘La Danza de los Millones’?

La dinámica que maneja el programa es que el público pueda ganarse el dinero que las celebridades participantes no logran conservar, ya que el concurso reta a las parejas de famosos a mantener los billetes en su poder mientras superan pruebas de agilidad y paciencia. El dinero que cae al suelo durante estos retos se destina al pozo de un televidente inscrito.

Posteriormente, la presentadora Laura Acuña se comunica en vivo con uno de los televidentes inscritos. El dinero, custodiado por el marranito Fortunato, se entrega si la persona seleccionada logra responder correctamente una pregunta simple relacionada con el capítulo de esa noche.

En el caso de Ortiz, la pregunta giró en torno a los colores de los equipos de celebridades que se midieron en la pista de juego: "Hoy había dos colores en los equipos participantes, ¿verdad? Dígame uno, un color". La ganadora respondió con certeza que los colores eran azul y rosado, asegurando el premio gordo de la noche.



Tras responder correctamente la pregunta, Ortiz se llevó exactamente 74.277.500 millones de pesos, una cifra que validó el mecanismo de premiación del programa. Un detalle particular en la victoria de Ortiz es que su inscripción al concurso fue de última hora, realizada por su hijo tan solo cuatro minutos antes del inicio del programa.



El concurso ‘La Danza de los Millones’ promete repartir hasta 120 millones de pesos por noche entre los famosos en el set y los espectadores conectados. Dentro del estudio, las celebridades compiten en parejas y el equipo ganador se lleva el dinero que haya recogido, más el acumulado por sus contrincantes.

Sin embargo, el impacto más significativo se conoció cuando Gloria Ortiz fue entrevistada en el programa matutino 'Día a Día', luego de su triunfo. La ganadora reveló que planea destinar el premio para financiar el tratamiento médico de su padre de 82 años, quien padece cáncer de piel y enfrenta otros problemas personales.



¿Cómo participar en ‘La Danza de los Millones’?

Para participar, los colombianos deben ser mayores de edad y registrarse en el portal oficial. Es vital recordar, como ha advertido la presentadora Laura Acuña, que la inscripción es completamente gratuita y no se solicita dinero en ningún momento para optar por los premios. El proceso de registro requiere ingresar datos personales, crear una contraseña y aceptar los términos y condiciones, dejando al usuario a la espera de la llamada que lo puede convertir en el siguiente millonario del programa.

