¿Lewis Hamilton es el nuevo amor de Kim Kardashian? Las fotos que encendieron los rumores

Kim Kardashian y Lewis Hamilton tendrían una relación sentimental, según confirmaron recientemente medios como The Sun y TMZ. Mucho antes de que se hablara abiertamente de los rumores que rodean una relación entre la empresaria estadounidense y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ambos fueron vistos en el mismo lugar y a la misma hora en Aspen, uno de los destinos favoritos de celebridades durante la temporada de invierno.
Ambos salían del exclusivo restaurante Matsuhisa, fundado por el chef Nobu Matsuhisa, reconocido por su cocina japonesa de alta gama con influencias peruanas. Aunque abandonaron el lugar por separado, testigos y fotógrafos captaron el momento en el que coincidieron con otros invitados que se dirigían a una celebración privada de fin de año organizada por la actriz Kate Hudson. En ese momento, las imágenes no generaron mayor revuelo hasta que varios medios británicos comenzaron a confirmar el romance.
Aunque este es el primer vínculo romántico confirmado entre ambos, Kim Kardashian y Lewis Hamilton no son desconocidos. Se conocen desde hace más de una década y han coincidido en numerosos eventos sociales, de moda y deportivos. Hamilton mantuvo una relación cercana con la familia Kardashian durante los años en que Kim estuvo casada con Kanye West, con quien el piloto británico también compartía intereses personales. Además, ha sido visto en varias ocasiones con Kendall Jenner y con Kris Jenner en distintos grandes premios de Fórmula 1.
Las fotos que encendieron rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Durante aquella noche en Aspen, Kim Kardashian fue vista con un vestido negro de corte ajustado y una abertura pronunciada, acompañada por un abrigo oscuro. Lewis Hamilton, por su parte, optó por un atuendo más informal, compuesto por una chaqueta oscura y pantalones a juego. Tras la cena, ambos se dirigieron a la fiesta de Nochevieja, uno de los eventos más comentados del fin de año en Aspen, al que asistieron varias figuras del entretenimiento y la moda.
Semanas después, medios británicos revelaron que Kardashian y Hamilton llevaban varios meses conociéndose en un plano más personal. La información fue respaldada por detalles sobre encuentros privados en el Reino Unido, donde la empresaria viajó desde Los Ángeles para pasar tiempo con el piloto. Uno de esos encuentros tuvo lugar en Estelle Manor, un exclusivo club de campo en los Cotswolds, donde la pareja habría contado con acceso privado a las instalaciones del spa y reservado espacios para sus comidas. Posteriormente, pasaron tiempo en Londres y más tarde viajaron juntos a París, siempre evitando exponerse.
Según indicó una fuente al diario The Sun, las celebridades habrían "reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos". En esa noche, la pareja se habría encontrado también en un ambiente romántico y habrían "aprovechado al máximo todas las instalaciones disponibles".
Tanto Kardashian como Hamilton mantienen rutinas profesionales intensas. Kim continúa expandiendo su marca Skims, valorada en miles de millones, además de atender compromisos legales y mediáticos; y Lewis, por su parte, se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1, ahora como piloto de Ferrari, con viajes constantes. Fuentes indicaron a The Sun que precisamente esa dinámica de trabajo los ha llevado a aprovechar al máximo los espacios en los que coinciden, pues "son inseparables" y "mantienen su relación muy discreta".
Hasta el momento, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton han hecho declaraciones públicas sobre su relación.
