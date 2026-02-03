Confirman fecha de lanzamiento de la última canción grabada por Yeison Jiménez.

La música popular colombiana se prepara para un nuevo homenaje al cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. Se trata de una última canción grabada en vida por el cantante titulada "Dime que sí". Así lo confirmó el productor y empresario Georgy Parra, quien compartió en sus redes sociales un fragmento de la canción junto con el anuncio oficial de lanzamiento.

Parra ya había explicado anteriormente que la música de Yeison Jiménez se encontraba resguardada mientras la familia adelantaba los procesos legales correspondientes y señaló que todas las decisiones sobre lanzamientos póstumos debían tomarse con cautela y bajo la administración de sus familiares, quienes son los responsables del catálogo musical del artista. Según explicó, la única canción confirmada y lista para su publicación es "Dime que sí", y negó algunas grabaciones que han aparecido en redes, presuntamente creadas con inteligencia artificial.



Georgy Parra fue uno de los colaboradores más cercanos de Yeison Jiménez. Juntos trabajaron en varios de los temas más reconocidos de su carrera, entre ellos ‘No te voy a perdonar’ y ‘Destino final’. Según explicó el productor, "Dime que sí" formaba parte de sesiones de grabación previas al fallecimiento del artista y su publicación contó con el aval del equipo musical y de la familia de Jiménez.



Fecha de lanzamiento oficial de la última canción de Yeison Jiménez

Antes de su lanzamiento oficial, la canción fue presentada por primera vez de manera pública durante el homenaje realizado el pasado 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. En ese evento, miles de asistentes corearon el tema, a pesar de conocer solo su estribillo. El tema estará disponible en plataformas digitales del artista a partir del jueves 5 de febrero, fecha que ya ha sido marcada por seguidores como una nueva oportunidad para recordar su legado.



Además del lanzamiento de "Dime que sí", otro de los proyectos que ha mantenido vivo el recuerdo del cantante es la canción "Aventurero en el Cielo", interpretada por más de una decena de artistas del género popular colombiano. La iniciativa de esta canción colectiva surgió de artistas cercanos a Jiménez, como Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, quienes impulsaron la idea de unir distintas voces del género para rendir un tributo musical. La producción estuvo a cargo de Yohan Usuga y del ingeniero de sonido Dany On The Beat, quienes lograron finalizar el proyecto en menos de 24 horas, según informaron en redes sociales.



¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

En la tarde del sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, junto a varios miembros de su equipo de trabajo. El artista tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla, en Antioquia.

"Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.

La entidad confirmó que en la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, junto al piloto, el capitán Fernando Torres Rojas y otros cuatro pasajeros, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT)", agregó la entidad.

Además, la Aeronáutica Civil reveló recientemente un informe preliminar con detalles técnicos del siniestro ocurrido en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. De acuerdo con el documento, la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, perdió altura poco después del despegue y colisionó contra el terreno, lo que provocó un incendio posterior al impacto. El informe descarta, por ahora, la presencia de un incendio previo o de condiciones meteorológicas adversas en el momento del accidente. Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del siniestro.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co