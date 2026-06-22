Colombiano gana gran premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Shanghái 2026

La película 'Iluminada', dirigida por el colombiano Nicolás Rincón Gille, fue galardonada con el gran premio del jurado en la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF), uno de los certámenes más prestigiosos de Asia. "Estoy muy feliz, estoy saboreando esto con el equipo", celebró el cineasta en declaraciones poco después de recibir el premio.



"Para mí ya mostrar la película en Shanghái fue una gran felicidad, y obtener este premio desde aquí es otra más. Sentir que el reconocimiento de una película latinoamericana viene desde China, desde un lugar que no se espera, es muy importante también", agregó Rincón Gille. En su opinión, estos premios permiten "hacer que los centros de decisiones sean muchos más en el mundo que uno o dos", así como "sentir que América Latina logra hacer lazos con muchos otros países que no son necesariamente países europeos o del norte".



Rincón Gille ya había manifestado esta semana, durante un evento organizado por el Instituto Cervantes de Shanghái, su satisfacción por la acogida de su obra entre los espectadores chinos pese a que la obra trascurre en un barrio de Bogotá donde la violencia y el conflicto forman el trasfondo de la vida diaria.

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'Iluminada', que compitió como producción belga pese a que tanto su director y sus actores son colombianos, sigue la historia de su homónima protagonista, la cual tiene visiones antes de sufrir una menstruación dolorosa; durante su encierro para reposar, las interpreta y las escribe en diarios, transformándose en poeta. La mujer, encarnada por Danellis Zapata, empieza una relación con Juan (Héctor Obando) que despierta los recelos de aquellos que controlan su barrio, convirtiéndose en una auténtica historia de amor prohibido.



"Nuestro lenguaje visual es altamente auténtico, capturando la verdadera esencia de la vida de barrio a través de un estilo documental. Pero, dentro de la narrativa, incorporamos sueños poéticos y elementos de realismo mágico para lograr armonía y equilibrio", había explicado en rueda de prensa esta semana su productora, Patricia Ayala.

Las grandes protagonistas de la noche fueron la película china 'Atlantic Rhapsody', dirigida por Zhong Kaifeng, que se alzó con el 'cáliz de oro' a la mejor película y a la mejor fotografía (para Hao Jiayue), y la marroquí 'Halima', con premios al mejor director (Yassine El Idrissi) y a la mejor actriz (Khadija Amari).



Aparte de 'Iluminada', el certamen contaba con presencia hispanohablante con los documentales 'Benigno', del español David Baute, y 'El tigre del Este', del chileno Jorge Acevedo; el filme de animación 'Winnipeg, semillas de esperanza', una coproducción entre España, Chile y Argentina a cargo de Elio Quiroga y Beñat Beitia, y 'Unplug', un corto de animación dirigido por el dúo español Comandante Bebé. El SIFF, que dio comienzo el pasado día 12, echará este domingo el telón definitivamente tras unos 1.500 pases en 52 cines de Shanghái y de cinco ciudades cercanas, con más de 420 películas en total.



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