Actor colombiano triunfa en Hollywood con la película de terror "Primate": así consiguió el rol

La película de terror "Primate", distribuida por Paramount Pictures, se estrena en salas de cine de Colombia el próximo 8 de enero de 2026. La historia del filme gira en torno a una familia que tiene como mascota a un chimpancé llamado Ben. El animal se convierte en un peligro y en el enemigo de la cinta. El actor colombiano Miguel Torres Umba se adentra en la piel de Ben, el terror de este nuevo proyecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Tras regresar a su casa en Hawái para las vacaciones de verano, Lucy (Johnny Sequoyah) se reencuentra con su padre Adam (Troy Kotsur), su hermana Erin y su mascota, el chimpancé Ben. Lucy y sus amigas Kate, Hannah y el hermano mayor de Kate, Nick, deciden organizar una fiesta en la piscina para aprovechar que la casa está vacía después de que el padre de Lucy tiene que ausentarse por trabajo. Sin que ellos lo sepan, Ben es mordido por un animal rabioso y el gentil chimpancé que una vez conocieron ya no existe", se lee en la sinopsis de la película, dirigida por el exitoso cineasta de terror Johannes Roberts.



Lea: El día de la Revelación: ¿de qué trata la nueva película de Steven Spielberg de ciencia ficción?



¿Cómo Miguel Torres Umba consiguió su rol en "Primate"?

El director de cine es conocido por películas como "Terror a 47 metros" (2017), "Los extraños: cacería nocturna" (2018) y "Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City" (2021). Para "Primate", el cineasta se adentró en el terror de animales una vez más y encontró en el actor colombiano Miguel Torres Umba el intérprete ideal para encarnar al brutal chimpancé. El intérprete habló para Noticias Caracol sobre cómo llegó al papel y su proceso para crearlo. "Un día me llamó un compañero que se llama Joss. Él estaba trabajando como asistente de la directora de movimiento de la película. Me llamó de repente y me dijo que había una oportunidad para un personaje y que se había acordado de mí", relató Torres Umba.



"Joss conocía bien mi trabajo. Había visto producciones mías con Gecko Theatre, que es una compañía con la que trabajo desde hace tiempo, y además habíamos trabajado juntos antes en proyectos de teatro inmersivo, incluso yo lo había dirigido en alguna ocasión. Por eso pensó en mí. Me llamó con bastante urgencia y fue curioso porque todo fue muy casual y muy rápido. Me preguntó, por ejemplo, qué tan alto era, porque el personaje necesitaba una contextura física muy específica. En ese momento no me dijo exactamente para qué era el proyecto, solo me dijo que al día siguiente habría una audición en forma de taller grupal", agregó el actor.

Publicidad

El actor, que es especializado en movimiento, asistió al taller grupal enfocado en movimiento de chimpancé. "Para mí no era algo completamente nuevo. Desde que estudiaba actuación en la Academia Superior de Artes de Bogotá ya había trabajado con personajes de este tipo, y también lo había hecho muchas veces aquí en Inglaterra. Así que le dije que sí, que no había problema, que podía ir. La audición fue un taller de aproximadamente dos horas dirigido por Alex Reynolds, la directora de movimiento. Trabajamos muchísimo el cuerpo, el movimiento, pero también la parte emocional del personaje. Querían ver cómo respondíamos no solo físicamente, sino también desde lo emocional, sobre todo en estados más feroces, más intensos, más cargados de rabia".

Al actor colombiano y a los demás participantes del talles no les dieron detalles sobre la historia, solo que era para una película de Paramount. "Cada uno construyó una pequeña secuencia y la grabaron en video. Ahí terminó la audición. Lo más sorprendente fue que, más o menos una hora después de haber llegado a mi casa, me llamaron. Era Alex Reynolds diciéndome que el personaje era mío, que les había encantado mi trabajo y que querían que yo interpretara a Ben", recordó Torres Umba.



¿Quién es el actor colombiano Miguel Torres Umba?

Miguel Torres Umba es un actor colombiano que creció en la localidad de Usme, en Bogotá. Su trabajo integra profundidad emocional con la técnica física, algo que él asegura que fue una de las razones que le merecieron el papel de Ben en la cinta de terror. "Es como si todo lo que he hecho durante años hubiera estado construyendo este momento. Yo me formé desde muy pequeño en teatro de calle", comentó.

Publicidad

Durante sus inicios en el teatro callejero hizo muchos trabajos de personajes físicos. "En paralelo hice baile folclórico colombiano por muchos años, así que desde niño el cuerpo y el personaje físico ya eran mi lenguaje". El actor, que actualmente reside en Londres, Inglaterra, es conocido por su colaboración con Gecko Theatre, donde ha interpretado KIN (coproducción con el National Theatre), The Wedding (Gira UK) y la película Institute (Gecko/BBC Four).

Su más reciente película, "Primate", ganó cinco premios en el Toronto After Dark, incluyendo Best Monster, un reconocimiento directo a su rol en la cinta.