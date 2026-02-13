En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Eduin Caz, de Grupo Firme, tuvo susto en un avión el mismo día del accidente de Yeison Jiménez

Eduin Caz, de Grupo Firme, tuvo susto en un avión el mismo día del accidente de Yeison Jiménez

El cantante mexicano reveló en una entrevista lo que vivió el pasado 10 de enero, minutos antes del accidente de Yeison Jiménez.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de feb, 2026
Eduin Caz y Yeison Jiménez
Fotos: Redes sociales

La muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero en el departamento de Boyacá causó una gran tristeza en la industria musical. A un mes de su fallecimiento, muchos de sus colegas siguen recordándolo, rindiéndole homenaje y lamentando su partida.

En una reciente entrevista, el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló que el día en que ocurrió el accidente de Yeison Jiménez él también pasó por un suceso peligrosos en un avión.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

El cantante mexicano habló en el programa de Pepe Garza y reveló que el 10 de enero vivió una situación peligrosa cuando se movilizaba en un avión. Caz reconoció que el momento lo dejó bastante asustado y que la bajarse se enteró que Yeison Jiménez acababa de fallecer en un accidente aéreo, lo que lo ha dejado bastante consternado.

"Yo me venía bajando de un percance que tuve por piojoso, porque el avión mío estaba rentado y agarré uno por fuera, estaba más viejito, entonces yo ya sé con quién tengo que volar y con quién no y dije ‘ah, qué puede pasar’", contó el vocalista de Grupo Firme.

Según Eduin Caz, ese día por cuestiones de logística no pudo movilizarse en su aeronave habitual y le tocó viajar en una más antigua. En medio del vuelo, detalló, vivieron unos momentos de angustia. "No fue nada grave, la verdad era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada".

El mexicano detalló que este susto ocurrió unas tres horas antes del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez y su equipo. Cuando se bajó del avión, agradeció que no pasó nada grave y minutos más tarde se enteró de lo que había pasado con su colega colombiano, con quien tenía una excelente amistad.

En medio de su relato, Caz reconoció en la entrevista que desde ese día teme montarse en un avión y, aunque le ha tocado por motivos laborales, todavía siente temor cada vez que sube a una aeronave.

"Después de que me explicaron qué había pasado con el avión, como a las dos o tres horas me avisaron que el avión de Yeison se había caído; la verdad, todos estos días estuve en shock. Todos estos días he estado volando en aviones comerciales, creo que la voy a seguir porque traigo un poco de miedo", aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

