Drake pagó una fortuna por gorra que habría pertenecido a Pablo Escobar

El rapero estadounidense Drake vuelve a causar una polémica internacional al conocerse que el hombre pagó cientos de millones de pesos por una gorra que, aparentemente, perteneció a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín.

La información de esta compra se dio a conocer por la revista estadounidense Complex, en la que se señaló que el cantante y empresario de 39 años participó activamente en una subasta en la que se ofertó una gorra de color verde que habría pertenecido al narcotraficante colombiano.



¿Cuánto pagó Drake por la gorra de Pablo Escobar?

El objeto que hoy genera polémica se trata de una gorra verde de los Boston Celtics, un equipo tradicional de la NBA en Estados Unidos. Según la revista, la gorra fue subastada en diciembre y actualmente ya no aparece disponible en la plataforma que la publicó.

Detallaron que el trato se cerró por 75.000 dólares estadounidenses, es decir, Drake habría pagado un poco más de 270 millones de pesos colombianos por el artículo que hacía parte de los objetos personales del paisa.



Aunque el negocio se dio en diciembre de 2025, la noticia e hizo pública recientemente, luego de que el mismo Drake presumiera la gorra en sus historias de Instagram. Eso no es todo, el rapero publicó una foto en la que la gorra se ve ubicada sobre una mesa y rodeada por otros objetos que parecen coleccionables, como dos relojes antiguos. También hay una imagen religiosa y un afiche del equipo de fútbol colombiano Atlético Nacional, lo que podría indicar que el rapero compró más de un objeto de Escobar.



La compra del cantante está generando polémica en las plataformas digitales, donde muchas personas condenan el proceder de Drake, señalando que este gesto podría ser interpretado como un homenaje al narcotraficante colombiano, algo que es ofensivo para las víctimas de la violencia que el Cartel de Medellín protagonizó y causó en las décadas de 1980 y 1990.

A través de redes sociales también se empezó a difundir una imagen de Pablo Escobar utilizando la misma gorra verde con el logo de los Boston Celtics, lo que confirmaría que el accesorio perteneció al narcotraficante.

La gorra también sería la misma que se puede ver en el documental francés 'Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína', producido por el canal TF1 y grabado en 1988. La pieza audiovisual recoge la grabación de una entrevista que dio Pablo Escobar, utilizando la gorra verde, de manera clandestina al periodista Tony Comiti.

La entrevista solo pudo ser revelada hasta 1995, tras la muerte de Pablo Escobar, por el riesgo que representó grabar al narcotraficante. Comiti contó años después que la entrevista se realizó sin autorización plena y que en medio de ella un escolta accionó su arma al sospechar que habían grabado sin permiso.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL