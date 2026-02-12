Con el corazón: canción de Yeison Jiménez y Maluma se estrenó con video oficial

Se estrenó oficialmente la canción que grabaron Yeison Jiménez y Maluma a finales de 2025. Como lo anunció el mismo Maluma tras el fallecimiento de su colega, el tema se lanzó este 12 de febrero en todas las plataformas musicales y con su video oficial en YouTube, una grabación que se convierte en un tesoro, pues muestra el día en que los artistas se reunieron para grabar el tema.

Recientemente, Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que una de las muchas canciones que Yeison Jiménez dejó grabadas fue una colaboración con él. El paisa anunció que estrenaría el tema musical en honor a Jiménez, titulándola con la frase que caracterizaba al artista de 34 años: Con el corazón.

Pero no solo se trató de la canción, Maluma también estreno este jueves en su canal de YouTube el videoclip oficial del tema, en el que sigue homenajeando y recordando a Yeison Jiménez y su equipo. A lo largo del video aparecen algunas imágenes del cantante popular en conciertos, pero lo que más ha sorprendido son las grabaciones del 10 de diciembre de 2025, día en el que ambos se reunieron para grabar esta colaboración, un mes antes del fatal accidente en el que Yeison murió junto a otros miembros de su equipo.



Lo que se ve en las imágenes es que ese día, ambos artistas disfrutaron grabando su colaboración, pero además compartiendo juntos y con sus personas cercanas. Acompañándolos estaban algunos de los miembros del equipo de Jiménez que también murieron en el accidente el pasado 10 de enero.



En diferentes ocasiones, Yeison Jiménez le manifestaba a Maluma su admiración y el tiempo que llevaba deseando colaborar con él. "La gente no sabe lo que va a pasar. No sabes, cabrón, cuántos años esperando este momento", le dijo el artista de Manzanares al paisa. Por su parte, Juan Luis le respondió: "Este era el momento indicado, qué chimba. No era antes ni después, era ahora".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL