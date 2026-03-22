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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El cantante Jhon Onofre será homenajeado en el Torneo Internacional del Joropo: emocionante reacción

El cantante Jhon Onofre será homenajeado en el Torneo Internacional del Joropo: emocionante reacción

El artista se coronó como ganador del concurso A Otro Nivel, una producción de Caracol Televisión, en 2016. Entre lágrimas, el cantante llanero agradeció esta noticia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Jhon Onofre
Esta fue la reacción de Onofre ante la noticia.
Paula Rozo - Noticias Caracol

La Gobernación del Meta hizo público este 19 de marzo quién será el artista homenajeado de la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo, que se llevará a cabo del 13 al 17 de agosto. Se trata de Jhon Onofre, cantante oriundo del municipio de Granada, Meta. El artista de 48 años reaccionó con emoción a la noticia, que fue dada por la gobernadora Rafaela Cortés durante un evento sorpresa en Bogotá.

Es una emoción muy grande (…) es un momento muy especial. Estoy seguro que es algo que todos anhelamos en algún momento todos los artistas que vivimos de la música”, confesó Onofre, quien no pensaba que este homenaje no se diera “tan pronto” en su carrera.

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Jhon Onofre relata a Noticias Caracol que, como buen llanero, creció escuchando la música de su tierra en la radio. Su amor por la cultura lo llevó primero a ponerse las cotizas y bailar al son de las maracas. Luego pasó a tocar instrumentos hasta que hizo parte del grupo musical del maestro Simón Silva, a quien Onofre le reconoce actualmente su influencia como artista. Este cantante incluso llegó a pasar por el icónico ascensor de A Otro Nivel, de Caracol Televisión, hasta coronarse como el indiscutible ganador en 2016.

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Junto al grupo Cimarrón, este llanero viajó por varios países para llevar la música de su tierra a más rincones fuera de Colombia. Entre risas relata que hubo quienes, entre fascinados y curiosos, pensaron en el exterior que era alguna clase de rock. Pero esa misma anécdota le dejó vislumbrar que el joropo tenía gran potencial. Desde entonces, Onofre ha trabajado fuertemente junto a su equipo para ser exponente del género.

Con lágrimas de alegría y una emoción que desbordaba por doquier, Onofre recibió con gratitud este anuncio que para muchos en el nicho marca el punto cumbre de su carrera. El artista es consciente que con este nuevo viene aún más trabajo entre su equipo para estar preparados para el evento.

¿Qué es el Torneo Internacional del Joropo?

El Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín es un evento que se lleva a cabo en la puerta del llano, Villavicencio, anualmente. Por varios días, los ritmos de este género recio se toma instrumentos y cotizas en varios escenarios; tanto académicos como culturales. Cada edición acostumbra tener a un artista homenajeado; en la velada cumbre de la celebración cultural, los pesos pesados de la música llanera se congregan en el escenario para cantar los temas de su colega ante el público. El agasajado del año pasado fue el venezolano Jorge Guerrero.

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Uno de los momentos más destacados es el Joropódromo, que cumple 25 años de existencia este 2026. Por un día, la avenida 40 de Villavo se cierra para llenarse de coloridos vestuarios y darle paso a numerosas comparsas provenientes de todas partes del llano colombiano y venezolano para bailar al son de las cuerdas y las maracas. Si Brasil tiene el Sambódromo y Cali el Salsódromo, la carta de presentación del llano es este alegre desfile.

María Paula Rodríguez Rozo
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