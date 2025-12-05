Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El planeta de los simios’, a los 75 años

Cary‑Hiroyuki Tagawa falleció a los 75 años, según confirmaron fuentes cercanas y su representante, Margie Weiner. El reconocido actor murió el jueves 4 de diciembre en Santa Bárbara, California, mientras se encontraba rodeado de sus seres queridos. La causa fue una serie de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular reciente.

¿Quién era Cary‑Hiroyuki Tagawa?

Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio. Su familia, vinculada al Ejército de los Estados Unidos, se trasladó varias veces durante su infancia, hasta establecerse en el sur de California. Allí cursó estudios y comenzó a practicar artes marciales, estudiando kendo y Shotokan, disciplinas que más adelante desarrollarían un papel importante en su carrera profesional.

Su debut en el cine se produjo a mediados de los años ochenta, con una participación en la película Big Trouble in Little China (1986), pero fue su rol en The Last Emperor (1987), de Bernardo Bertolucci, lo que lo catapultó internacionalmente. La película obtuvo nueve premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director.



A lo largo de casi cuatro décadas, Tagawa construyó una filmografía variada. Participó en títulos como Licence to Kill, Pearl Harbor, Planet of the Apes, Memoirs of a Geisha y 47 Ronin. Sin embargo, su papel más emblemático fue el del malvado hechicero Shang Tsung en la adaptación cinematográfica de Mortal Kombat (1995); un personaje que interpretó también en la serie Mortal Kombat: Legacy (2013) y en las versiones digitales del videojuego Mortal Kombat 11.



En televisión, destacó como el ministro comercial Nobusuke Tagomi en The Man in the High Castle (2015–2019), serie que le permitió mostrar una faceta más contenida y reflexiva. Además, prestó su voz y presencia para la animación Blue Eye Samurai (2023) y participó en producciones como Miami Vice, Nash Bridges y Star Wars: Visions.

Tagawa tenía tres hijos —Calen, Brynne y Cana—, además de dos nietos. Su legado abarca películas, series y videojuegos en los que la mezcla entre artes marciales, villanía sobria y presencia escénica marcó el recuerdo de varias generaciones.

Su representante lo definió como alguien “generoso, atento y comprometido hasta el final con su trabajo”. La pérdida de uno de los actores asiáticos más destacados de Hollywood en las últimas décadas ha generado un profundo impacto tanto en la industria como entre sus seguidores.

