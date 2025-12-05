Christian Nodal habría denunciado a Cazzu por decir que da una manutención insuficiente para su hija

El tema de la relación entre Christian Nodal y Cazzu luego de su separación ha dado mucho de qué hablar en los medios de entretenimiento, especialmente por las declaraciones que ambos han dado en diferentes momentos sobre cómo llevan el proceso de crianza de su hija Inti, especialmente cuando se ha dicho que los cantantes tienen enfrentamientos legales al respecto.

Recientemente, el programa de entretenimiento Ventaneando dio a conocer que Christian Nodal habría demandado a Cazzu. En el programa revelaron la documentación de la denuncia judicial en cuestión, que sería por las declaraciones que hizo la argentina sobre la manutención que el mexicano da para su hija. La 'nena trampa' aseguró que el cantante no le daba una cantidad justa o suficiente.



¿Por qué demandó Nodal a Cazzu?

Según el documento revelado por el programa, Christian Nodal asegura que lo dicho por su expareja es falso, tanto como que no mantiene económicamente a la menor y mucho menos que no le permita viajar fuera del país.

El mexicano asegura en el documento que entregó 12 millones de pesos mexicanos en los últimos 13 meses a su expareja para la manutención de su hija. También detalló en la querella que los pagos se hicieron con dinero en efectivo, según él, porque así se lo habría exigido la misma Cazzu cuando estaba en Argentina para evitar la intervención fiscal.



Pero eso no es todo, en la denuncia Nodal también habla de la relación padre-hija que sostiene con la pequeña Inti. El intérprete de 'Adiós amor' solicitó formalmente tener la oportunidad de formar parte de los momentos y decisiones importantes en la vida de la niña. El mexicano señaló que, contrario a lo que ha dicho Cazzu, él sí permite que Inti viaje al extranjero, asegurando que ha intentado tramitar el pasaporte mexicano para la menor, así como una visa americana. Según Nodal, no ha podido hacerlo porque Cazzu se lo negó.



¿Qué fue lo que dijo Cazzu?

Todo pasó cuando la argentina visitó México promocionando su libro 'Perreo, una revolución' y en medio de una de las entrevistas que concedió habló sobre el acuerdo económico al que llegó con Nodal para la manutención de la pequeña Inti. Aunque la famosa no reveló cifras exactas, reconoció que no le parece suficiente el dinero que recibe por parte de su expareja, pero que afortunadamente ella puede mantener a su hija.



"Sí y no, no tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está", aseguró la argentina al mismo programa.

Entonces, también procedieron a preguntarle si pretende iniciar un proceso legal contra el mexicano, considerando que ella manifestó no recibir una cantidad que considere justa. Pero Cazzu descartó la posibilidad de demandar a Nodal próximamente para aumentar la cifra de la manutención que tiene el mexicano.

"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de mantenerme y de mantener a mi hija porque puedo trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear, y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal… la verdad es que en este momento no tengo la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer", señaló.

Por ahora, la cantante argentina no ha reaccionado a lo que sería la supuesta demanda de Nodal en su contra. De la misma forma, el mexicano tampoco ha publicado nada al respecto y parece que el tema se está tratando en privado con los abogados de ambas partes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL