Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Un simple accidente, película que se estrena en Colombia por la que quieren cárcel para su director

Un simple accidente, película que se estrena en Colombia por la que quieren cárcel para su director

La película "Un simple accidente", del director iraní Jafar Panahi, se estrenó en salas de Colombia el 4 de diciembre. La cinta, crítica del régimen de su país, significó una nueva petición de condena en su contra.

Por: AFP
Actualizado: 5 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
Cortesía MUBI-Cineplex

