"Bruta, animal": el fuerte enfrentamiento entre Deisy y Sofía en el Desafío Siglo XXI

En el Desafío Siglo XXI eventualmente se presentan enfrentamientos entre los participantes en las pruebas por la emoción de la competencia. Sin embargo, en la más reciente prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo dos desafiantes se enfrentaron fuertemente física y verbalmente. Sus compañeros dieron sus opiniones al respecto.

La prueba era relevante para todos los equipos porque era la última de esta etapa de tres equipos. Además, en un panorama en el que en el equipo Gamma hay una separación entre los integrantes y una posible traición por parte de una de las integrantes, lo que llevó a romper con el acuerdo inicial de los semifinalistas de atacar solo a Neos en esta etapa.



¿Qué pasó en la prueba?

En la arena del Box Rojo, el box de contacto, la pareja de cada equipo debía esperar en un círculo rojo la caída de un balón, por el que debían luchar y se lo quedaba el que lograra sacarlo del círculo. Luego debía arrojar el balón a una plataforma para que quedara sobre ella en tres partes el escudo de su equipo.

Alpha tomó una gran ventaja de la mano de Potro y Deisy, quienes lograron alcanzar tres puntos rápidamente, mientras los otros dos equipos llevaba uno. En medio de la prueba, en uno de los turnos en el que solos las mujeres estaban en la prueba, Deisy y Sofía se enfrentaron fuertemente por un balón.



Deisy logró sacar el balón, pero Sofía no se dio cuenta y siguió batallando con ella. La participante de Alpha empezó a gritarle que la dejara porque ya había sacado el balón. Cuando Sofía se levantó y la dejó ir Deisy le gritó: "Bruta, animal". Aunque la integrante de Neos no reaccionó en ese momento, el compañero de Deisy sí le llamó la atención. "No digas nada, sigue en tu juego", le dijo.



En el mismo turno Isa, del equipo Gamma, también empujó fuerte a Deisy por atrapar un balón, lo que enojó más a la desafiante. Su compañero nuevamente le pidió que se calmara, pero Deisy siguió reclamando en la zona de descanso. "Juega como un animal", volvió a decir. Entonces Isa le pidió perdón, pero Deisy le recalcó que no estaba enojada con ella.

Al ver que a Alpha solo le faltaban dos puntos, Sofía e Isa intentaron ayudarse para ir contra Deisy, lo que enojó más a la desafiante. A pesar de sus esfuerzos, el equipo morado logró hacer los dos puntos restantes y ganar la prueba.



¿Quiénes fueron sentenciados?

Ante la promesa que Lucho le hizo a Tina luego del enfrentamiento que ella tuvo con el capitán de Gamma, los integrantes de Alpha tenían claro que enviarían los chalecos al equipo naranja. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, Deisy señaló que quería ponerle los chalecos a Sofía y Kevyn por la manera en la que jugaron.

Al final, Lucho y Yudisa, quienes tenían los chalecos, decidieron seguir con el plan de ir contra Gamma. Valentina fue la encargada de llevar los chalecos a la casa naranja, donde Leo e Isa se los colocaron con bastante molestia por no haber logrado ganar su prueba. Además, también les mandaron el castigo de 'El Costurero', en el que deberán coser más de 2.000 botones en un pedazo de tela gigante.

E la casa Neos estaban esperando ambas cosas, pero al ver que no llegaron ni los chalecos ni el castigo se quedaron tranquilos. Al hablar sobre la prueba, Kevyn le expresó a Sofía su desacuerdo con la pequeña alianza que hizo con Isa. Por su parte, la participante le explicó al capitán que, luego del enfrentamiento con Deisy por su brusquedad, le pareció mejor dejar de pelear. "ME dijo 'bruta, animal'. La que queda como la mala soy yo".

Kevyn le dijo que no quedaría mal ante lo televidentes, pues "es un Box de contacto, ese es el juego, pero siempre va a haber alguien que reclama proque la empujaron o le agarraron el cabello".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL