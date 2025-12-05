Disney+ reveló el primer adelanto de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers: ¿aparecerá Demi Lovato?

Disney+ ha encendido la chispa de la nostalgia en la cultura pop al presentar el esperado primer adelanto de 'Camp Rock 3', la nueva entrega de la icónica franquicia musical que catapultó a la fama a una generación de estrellas. Esta secuela, programada para llegar a la plataforma en 2026, no solo marca el regreso de los queridos Jonas Brothers en sus roles como 'Connect 3', sino que también asegura la participación de Demi Lovato detrás de cámaras en un rol de alto perfil.

La franquicia, cuyas dos primeras películas (Camp Rock, 2008, y Camp Rock 2: The Final Jam, 2010) se encuentran entre las 10 películas originales más exitosas de Disney Channel de todos los tiempos, está lista para reconectar con una nueva generación de camp rockers mientras honra sus raíces musicales, de amistad y memorias.



Lo que se sabe de Camp Rock 3

La trama de 'Camp Rock 3' se pone en marcha en un momento crucial para 'Connect 3'. La banda ficticia, integrada por Shane Gray (Joe Jonas), Nate Gray (Nick Jonas), y Jason Gray (Kevin Jonas), se encuentra en plena preparación para una importante gira de reencuentro. Sin embargo, al perder el acto de apertura programado, los tres hermanos se ven obligados a regresar a su amado 'Camp Rock'.

Su misión en el campamento es simple: descubrir al próximo gran talento musical. Esta búsqueda se convierte en el corazón de la historia, ya que los campers compiten ferozmente por la codiciada oportunidad de abrir los shows para su banda favorita. El primer adelanto ofrece un vistazo emotivo, destacando el espíritu que definió a la saga: “tu música tiene que ser quien realmente eres, tiene que mostrar cómo te sientes o no significa nada”.



Lo más emocionante de este primer adelanto es ver nuevamente a Joe, Nick y Kevin Jonas en el campamento afirmando que, a pesar de los años, “estamos de vuelta exactamente donde se supone que debemos estar”.



Una nueva generación de campistas

Si bien los fanáticos se emocionan con las apariciones especiales de Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, el anuncio sobre la producción revela un nombre que asegura la fidelidad a la esencia original: Demi Lovato figura como productora ejecutiva de la película. Lovato comparte este rol con sus coestrellas los Jonas Brothers, además de Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Además del trío protagonista, también regresa María Canals-Barrera (recordada por su papel en Los hechiceros de Waverly Place) como “Connie”.

Entre el nuevo elenco de 'Camp Rock' se encuentran:



“Sage” (Liamani Segura): Descrita como audaz y decidida, y que, según fuentes anteriores, sería el personaje protagonista.

Descrita como audaz y decidida, y que, según fuentes anteriores, sería el personaje protagonista. “Desi” (Hudson Stone): El hermano relajado de Sage.

El hermano relajado de Sage. “Fletch” (Malachi Barton): El chico malo del campamento.

El chico malo del campamento. “Rosie” (Lumi Pollack): Una prodigio en el violonchelo.

Una prodigio en el violonchelo. “Cliff” (Casey Trotter): El baterista del grupo.

El baterista del grupo. “Callie” (Brooklyn Pitts): La reina de la coreografía.

La reina de la coreografía. “Madison” (Ava Jean): Una influencer intimidante.

sta nueva entrega es dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, quienes trabajaron juntas en 'Pijamada de locos'.



¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

Aunque todavía no hay fecha de estreno, Disney+ ha confirmado que esta es una de esas historias que promete emocionar y reconectar con un público que creció viendo Camp Rock en 2026.



El esperado reencuentro

El anuncio y el adelanto de 'Camp Rock 3' llegan después de un reencuentro en la vida real que conmocionó a los seguidores de Disney Channel y avivó la expectación por la tercera entrega. El 11 de agosto de 2025, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el marco del inicio de su gira “Jonas20: 'Greetings from Your Hometown'”, los Jonas Brothers ofrecieron una sorpresa estelar al invitar a Demi Lovato al escenario.

Para deleite de los miles de asistentes, los artistas interpretaron temas icónicos de la saga, incluyendo las memorables 'This Is Me', 'Gotta Find You' y 'Wouldn’t Change a Thing'. Esta emotiva reunión no solo generó una oleada de nostalgia, sino que sirvió como prueba pública de que cualquier enemistad había quedado saldada y que los hermanos y la cantante se habían reconciliado.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.