Las ganancias que dejó el concierto de J Balvin en Medellín: económicas y sociales

Medellín vibró por todo lo alto con “Ciudad Primavera”, el histórico regreso de J Balvin a su ciudad natal, un evento que no se limitó al estruendo de los fuegos artificiales ni al sold out en el Atanasio Girardot. Reunió a más de 40.000 asistentes y 26 invitados internacionales en un festival urbano de más de siete horas, pero también se convirtió en un catalizador de un doble impacto: una millonaria reactivación económica y un profundo legado social impulsado por la Fundación Vibra en Alta.

La magnitud del espectáculo, realizado el pasado 29 de noviembre, marcó un hecho histórico en la carrera del artista, José Álvaro Osorio, y en la economía local.



El negocio en Medellín

El concierto fue un "negocio, socio" en toda regla, generando una significativa derrama económica para la ciudad. Según el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín y la secretaría de turismo, el evento dejó ingresos económicos de hasta 3.2 millones de dólares.

El impacto se sintió mucho antes de que sonara la primera canción. La expectación nacional e internacional fue tal que la plataforma Kayak.com reportó un incremento del 75% en las búsquedas de vuelos hacia Medellín durante la semana previa al show. La presencia masiva de visitantes fortaleció de manera contundente el ecosistema turístico de la ciudad.



Hoteles, restaurantes, bares y servicios de transporte alternativo reportaron altas ocupaciones y una demanda por encima del promedio habitual de un fin de semana, consolidando el concierto como uno de los eventos más impactantes del año para Medellín. A eso se sumó el apoyo a los emprendimientos locales con una feria instalada en los alrededores del Atanasio.



La transformación social del concierto

Si bien el dinamismo económico fue cuantificable, el propósito profundo del concierto era trascender el escenario y transformar la vida de miles de jóvenes. Este objetivo se canaliza a través de la Fundación Vibra en Alta, cuya misión es sencilla y poderosa: elevar a las personas para que vibren con lo que son.



La fundación, que no solo es de J Balvin sino de todas las personas que creen en este propósito, opera como una fundación de segundo piso. En lugar de trabajar directamente con las comunidades, actúa como un socio estratégico que aporta recursos, coordinación y apoyo técnico a proyectos ya liderados por organizaciones locales, potenciando a estos actores para que los jóvenes desarrollen su talento y encuentren propósito. Su trabajo se enfoca en tres ejes principales: bienestar emocional, educación y cultura.

Gracias al éxito del concierto, la fundación apoyó dos importantes proyectos. El programa MENTOR, una red de apoyo diseñada para asegurar que los jóvenes no abandonen sus sueños. El programa impactará, solo en su primer año, a 3.000 estudiantes en riesgo de deserción de instituciones públicas de la ciudad dándoles acompañamiento socioemocional, apoyo psicosocial y orientación vocacional para ayudar a estos jóvenes a construir un proyecto de vida sólido.

La segunda línea de acción aborda la salud mental, un tema sensible y urgente para las nuevas generaciones. El programa “CBT: Cuidarnos Bien a Todos” se basa en la Terapia Cognitivo-Conductual y ya ha brindado acompañamiento a 250 jóvenes. Este programa ayuda a los participantes a manejar la ansiedad, regular sus emociones y fortalecer habilidades esenciales para la vida. Gracias al impulso del concierto, el programa se expandirá el próximo año para llegar a 500 jóvenes más.

Complementando esta labor, la fundación impulsará “100x100”, una iniciativa pionera desarrollada junto a las aplicaciones de salud mental SELIA y OYE. Este proyecto busca impactar a la comunidad de manera sostenible, capacitando a 100 líderes comunitarios de Medellín durante 100 días con herramientas de bienestar, autocuidado y apoyo emocional.



J Balvin regresa a Bogotá

Tras un espectáculo sin precedentes en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital.

