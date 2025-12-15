Feid estrenará documental 'XTHE ENDX' gratis en salas de cine de Colombia: ¿cuándo será?

Feid, el artista urbano de origen paisa que no deja de sorprender a sus seguidores en todo el mundo, ha anunciado un paso significativo en su carrera al llevar su historia personal y profesional a la pantalla grande. Este proyecto, su primer documental, lleva por nombre 'XTHE ENDX' y se presenta como una oportunidad única para ver una faceta más cercana e íntima del cantante.

El documental ha sido recibido con inmensa expectativa, pues representa el ingreso del artista a un formato narrativo que explora en profundidad su trayectoria.



¿Cuándo y en qué cines se estrenará película de Feid?

La función de estreno está programada para el 16 de diciembre de 2025. La proyección se realizará a las 9:00 de la mañana en salas seleccionadas a lo largo de Colombia. El anuncio más resonante, y que sus seguidores ya celebran efusivamente en redes sociales, es que la entrada para esta función especial será completamente gratuita.

Sin duda, es un gesto que consolida la relación entre el artista y su base de fanáticos, ofreciéndoles la oportunidad de vivir de cerca la historia de uno de los talentos urbanos más importantes del país.



Las ciudades y cines escogidos para esta proyección son:



Armenia - Portal Quindío

Barranquilla - Buena Vista

Bogotá - Américas, Centro Mayor y Gran Estación

Bucaramaga - Cacique

Cali - Unicali

Cartagena - Castellana

Ibagué - La Estación

Manizales - Fundadores

Medellín - Los Molinos y Viva Envigado

Pereira - Victoria

Popayán - Terra Plaza

Villavicencio - Viva Villavicencio

¿De qué trata el documental de Feid?

Aunque los detalles específicos sobre la producción aún se mantienen en reserva, se sabe que el enfoque del documental es mostrar el "lado humano de Feid". Se espera que la película profundice tanto en su vida personal como en el complejo proceso creativo que da origen a sus mayores éxitos musicales.



Entre las especulaciones de sus seguidores, hay gran curiosidad por ver historias sobre sus primeras canciones, los momentos cumbres de sus giras que han marcado su carrera, y la revelación de "momentos inéditos" que hasta ahora solo conocían sus allegados.

El enigmático título, 'XTHE ENDX', ha sido un motor de curiosidad y múltiples teorías entre el público. Muchos fanáticos interpretan esta nomenclatura como la indicación de un "cierre de ciclo", sugiriendo una transición hacia una nueva fase en la carrera del artista, que ha demostrado una notable capacidad para renovarse constantemente. Esta teoría fue reforzada por el equipo de Feid, quienes en redes sociales afirmaron de manera contundente: “Una nueva era comienza ahora”.

Esto sugiere que el documental no será solo una retrospectiva del pasado, sino también una mirada clara y audaz "hacia lo que viene". De hecho, algunos comentaristas en plataformas digitales especulan que la película podría marcar "el fin de Ferxxo y el regreso de Feid".

A pesar de la euforia generada por el estreno gratuito, la logística de la función matutina ha provocado algunas quejas en la esfera digital. Muchos seguidores han expresado su frustración en redes sociales como TikTok, señalando que la función a las 9:00 de la mañana un martes dificulta la asistencia para quienes cumplen jornadas laborales.

Además, la noticia ha desbordado las fronteras colombianas, con seguidores de países como México, Perú y Argentina preguntando activamente si la película se proyectará o se transmitirá en sus territorios, pues por el momento solo se han publicado ciudades de Colombia.

