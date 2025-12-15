En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Exparticipante de Yo Me Llamo se comprometió en concierto de J Balvin en Bogotá

Exparticipante de Yo Me Llamo se comprometió en concierto de J Balvin en Bogotá

La exparticipante de Yo Me Llamo, recordada por su pelea con Amparo Grisales, ahora está comprometida.

Por: María Paula González
Actualizado: 15 de dic, 2025
Exparticipante de Yo Me Llamo
La cantante que pasó por Yo Me Llamo ahora está comprometida -
Fotos: Yo Me Llamo / @alexatorrexcontreras

