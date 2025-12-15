Exparticipante de Yo Me Llamo se comprometió en concierto de J Balvin en Bogotá

Alexa Torrex fue una de las participantes que más dio de qué hablar en la temporada 10 de Yo Me Llamo, a pesar de que su paso por la competencia de imitación terminó rápidamente. La cantante se convirtió en la doble de Fariana, pero no logró convencer a los jurados con su talento para llegar al final de la competencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras su paso por el programa, Torrex ha seguido con su carrera como cantante y creadora de contenido. En las últimas horas, la mujer se volvió noticia una vez más en las redes sociales, esta vez por su compromiso, que ocurrió en el concierto de J Balvin en Bogotá.



Así fue el compromiso de Alexa Torrex

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un emotivo video del momento que vivió con su pareja en medio del concierto de Balvin en la capital. Lo que se puede ver en la grabación es que, en medio del show, su novio la sorprendió sacando un anillo de compromiso y arrodillándose frente a ella.

Todo pasó cuando J Balvin interpretó Río, la canción dedicada a su pareja y su hijo, quienes además en ese momento lo sorprendieron haciendo presencia en El Campín. Ahora se sabe que ese momento fue doblemente especial, mientras el cantante paisa se reencontraba con su familia, en el público Alexa Torrex se comprometía con su novio.



Publicidad

Jhorman Toloza, nombre del novio de la exparticipante de Yo Me Llamo, estaba bastante nervioso en los momentos previos, pero al ver el romántico momento que presenciaba todo el escenario entre Balvin y Valentina Ferrer, tomó la fuerza para llamar a su pareja y arrodillarse frente a ella.

Alexa, por su parte, reaccionó con una cara de sorpresa y empezó a llorar. A pesar de la confusión, la imitadora de Fariana le dio el sí y la pareja se dio un abrazo mientras las personas que los rodeaban celebraban el compromiso.

Publicidad

La cantante compartió el video con un emotivo texto y hasta agradeciendo a Balvin por el tema musical. "Aún no me lo creo 😭💜 Vamos a compartir nuestra vida juntos cielo y gracias a J Balvin por esa canción tan hermosa✨ ahora queremos que la cante en la boda", aseguró.



¿Por qué es recordada Alexa Torrex?

Alexa Torrex entró a la temporada 10 de Yo Me Llamo sorprendiendo a los jurados y al público con su talento para cantar y su parecido con Fariana, la cantante que fue a imitar. Sin embargo, con el pasar de los días en la competencia parece que dejó de sorprender a los jurados, especialmente a Amparo Grisales. Precisamente, Torrex es recordada por haberse enfrentado a Grisales.

"Fue perversamente desafinada, perversamente errática en todo lo que hiciste. Lo que hiciste es aburrido mi amor, te lo digo con todo mi amor, no sé si ensayaste y el color no lo veo por ningún lado. Te faltó todo", le dijo la actriz Amparo Grisales a Yo Me Llamo Fariana en su última presentación en el programa.

Al final del episodio, la imitadora de Fariana fue la eliminada de la noche y cuando dio sus palabras se generó un enfrentamiento con la jurado. "Estoy orgullosa porque soy la primera Fariana en la historia de Yo Me Llamo" y pidió a los jurados que no fueran tan duros con los compañeros que quedan.

Entonces Amparo Grisales le respondió diciéndole que "hay que aprender a escuchar para mejorar", a lo que la imitadora respondió diciendo: "Yo escucho, pero siento que un bueno comentario y después la crítica ayuda a que la persona no se sienta tan pequeña, porque no es fácil estar acá parado Amparo. A punta de malas críticas tampoco se crece".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL