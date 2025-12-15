Stranger Things 5: Netflix adelantó detalles de la segunda parte del final de temporada

El fin de año de este 2025 está marcado a nivel mundial por la última temporada de Stranger Things. Luego del estreno de los primeros cuatro capítulos el pasado 26 de noviembre, los cuales generaron muchas emociones entre los fans, se acerca la llegada de otros tres episodios de esta quinta temporada y Netflix decidió emocionar nuevamente a los fans al revelar un adelanto de lo que pasará en estos nuevos capítulos.



¿Qué pasará en los nuevos capítulos de Stranger Things?

La segunda parte de la última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en plena Navidad, el 25 de diciembre. Se trata de otros tres capítulos que complementan este emocionante final de la serie más vista de la plataforma de streaming que dejó a todos sus seguidores con los pelos de punta con el final del cuarto capítulo.

El avance llegó a través de sus plataformas, con un video de un poco más de dos minutos, en el que presenta algunos puntos importantes de lo que pasará en la próxima parte de la temporada. Alguna de las revelaciones más importantes las hace Dustin diciendo: "Todo este tiempo, todo lo que habíamos pensado sobre el Otro Lado fue un gran error".

La revelación es importante porque deja sorprendidos a todos los millones de usuarios que están pendientes del desarrollo de la historia, pues todo parece indicar que lo que se ha explorado a lo largo de las primeras cuatro temporadas sobre el Otro Lado y Vecna no es correcto. En la segunda parte, según se pudo observar, Dustin y Steve se convertirán nuevamente en un gran dúo para enfrentar los nuevos conflictos, pero algo que preocupa a los seguidores es la posible muerte de alguno de los dos.



Por otro lado, también se puede ver cómo avanzará la aventura de Max y Holly en la mente de Vecna. Todo parece indicar que las dos víctimas del villano empezarán a explorar la mente de Vecna para encontrar su manera de escapar. De la misma forma, también se ven imágenes de Henry / Vecna enfrentándolos a todos. Mientras tanto, en el mundo real, los demogorgons vuelven a atacar y, en esta ocasión, en el hospital en el que Max está en coma, por lo que Lucas estará encargado de protegerla.



Algo que también sorprendió es que se ve poco sobre lo que pasa con Will, luego de la gran revelación de que también tiene poderes. Lo que sí es seguro es que este cambio en la historia, Will tendrá un rol mucho más importante en la batalla final contra Vecna.

Los mejores episodios de Stranger Things, según el público

Mientras los fanáticos se preparan para el gran cierre, recuerdan los momentos que han definido la serie, especialmente aquellos que han sido consagrados por la crítica y el público. Según el portal IMDb, los episodios de Stranger Things han alcanzado puntajes notables, con el inicio de la última temporada marcando récords.

El episodio mejor calificado de toda la serie hasta la fecha es "El hechicero" ("Chapter Four: Sorcerer"), que forma parte del volumen 1 de la quinta y última temporada. Este capítulo ostenta actualmente un impresionante 9.7/10 en el reconocido portal.

Así las cosas, estos son los cinco mejores episodios de Stranger Things calificados por el público:



"El hechicero" (Temporada 5, Episodio 4): El nuevo líder con 9.7/10. "La Masacre en el Laboratorio Hawkins" (Temporada 4, Episodio 7): Con un puntaje de 9.6, este episodio fue crucial al revelar los orígenes de Vecna. "Querido Billy" (Temporada 4, Episodio 4): Este capítulo se ubica en el tercer lugar con una calificación de 9.5. "The Upside Down" (Temporada 1, Episodio 8): El emocionante final de la primera entrega, con un puntaje de 9.3. "El portal" (Temporada 2, Episodio 9): Empatado con el anterior, también logró una calificación de 9.3.

