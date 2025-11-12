El nuevo récord que Michael Jackson alcanzó con 'Thriller', 15 años después de su muerte

Michael Jackson sin duda pasó y seguirá en la historia mundial como una de las estrellas más grandes de la música. Han pasado 15 años desde su muerte y 'El rey del pop' sigue dando noticias en la actualidad.



Tras el anuncio de la biopelícula del artista, otra importante noticia es protagonizada por Jackson. Una vez más, una canción del artista llegó a los primeros lugares de las canciones más escuchadas, marcando un hito que demuestra que los sencillos de Michael Jackson siguen haciendo parte de la vida de millones de personas.



¿Qué nuevo récord alcanzó Michael Jackson?

El nombre de Michael Jackson volvió a aparecer en el Billboard Hot 100 en este 2025, un hito que solo estrellas de su altura van a alcanzar. Se trata de la canción 'Thriller', una de las favoritas de los fanáticos de 'El rey del pop', quien ahora se encuentra en la posición número 10 del listado de los Estados Unidos.

'Thriller' hizo parte del álbum homónimo que lanzó el cantante estadounidense en 1982 y en su momento fue un éxito, pero cuatro décadas más tarde sigue siendo tendencia y una de las canciones más escuchadas en el país. La primera vez que Michael Jackson entró al top 10 de Billboard fue cuando tenía apenas 13 años, con una canción en solitario que grabó mientras pertenecía a los Jackson 5.

Con el regreso de la canción a uno de los listados más importantes de la industria musical no solo se reafirma el impacto que la música de Michael Jackson tuvo en el mundo, sino también demuestra que, después de su fallecimiento, el artista puede seguir alcanzando nuevos récords.



De hecho, con este nuevo logro, Michael Jackson se convierte en el primer artista en lograr posicionar canciones en el Top 10 de Billboard en seis décadas diferentes, superando un récord que antes había alcanzado Andy Williams con cinco décadas.



Antes de lograr el puesto 10, 'Thriller' estaba en la posición 32 del listado, los expertos en música sugieren que el tema es un clásico siempre presente en las playlist de todas las generaciones, pero sin duda en octubre su popularidad aumenta con creces.

Según datos de Luminate, la canción alcanzó 14 millones de reproducciones oficiales y una audiencia de transmisión radiofónica de 9.3 millones durante la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre.

A lo largo de su carrera musical, el cantante estadounidense entró a los mejores puestos del importante listado con canciones como 'Billie Jean' (1983), 'Beat It' (1983), 'Black Or White' (1991) y 'Don't Matter To Me' (2018).



¿Cuándo estrena la película de Michael Jackson?

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, la cinta promete mostrar una mirada íntima al ídolo mundial, más allá de los escenarios y de los rumores que lo rodearon durante décadas. El filme llegará a los cines el 24 de abril de 2026, un lanzamiento que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del artista en todo el mundo.

Una de las curiosidades que más ha llamado la atención consiste en que la cinta es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante y con quien comparte un asombroso parecido físico, lo que a su vez ha despertado el interés de los melómanos y cinéfilos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL