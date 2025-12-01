Ellos son los Titanes Caracol 2025: Colombia eligió las mejores historias, vea sus proyectos

Titanes Caracol, reconocido como el galardón que visibiliza y exalta las iniciativas de mayor impacto social en Colombia, culmina su edición 2025 al reconocer a cinco líderes extraordinarios cuyas visiones y acciones están redefiniendo el futuro del país. Este concurso se ha convertido en una plataforma crucial que permite a los proyectos sociales, muchos de los cuales operan en territorios con baja visibilidad, mostrar el alcance y la profundidad de su labor. Los ganadores de las cinco categorías fundamentales no solo representan un triunfo personal, sino la validación de que el cambio profundo y sostenible es posible cuando se conjuga la empatía, la resiliencia y el trabajo comunitario.

Estos son los Titanes Caracol 2025

Luz Mary Herrera - Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades

Camila Cooper - Salud & Bienestar

Jhon Anderson Soledad - Ciencia, Tecnología e Innovación

María Teresa Sinisterra - Sostenibilidad y Economías Ambientales

Ruby Flórez - Integración, Inclusión y Reconciliación

Más allá del reconocimiento en sus respectivas categorías—Ciencia, Tecnología e Innovación; Inclusión, Integración y Reconciliación; Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades; Salud & Bienestar; y Sostenibilidad y Economías Ambientales—, los Titanes 2025 compartieron una experiencia reveladora al recorrer las instalaciones de Caracol Televisión. Este recorrido les ofreció una nueva perspectiva sobre la complejidad y la dedicación requerida para producir contenidos de calidad, un tema recurrente en sus reflexiones.



Luz Mary Herrera, el arte como herramienta de transformación

Luz Mary, galardonada en la categoría Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades, es la fundadora de la Fundación Semillas & Raíces, una iniciativa nacida hace nueve años en Altos de Cazucá. Su misión surgió como una respuesta directa a la necesidad de crear espacios seguros para niñas, niños y adolescentes expuestos a graves riesgos como el reclutamiento, la drogadicción y el abandono. Inspirada por la tradición familiar, Herrera utiliza el arte —música, teatro, danza y muralismo— como herramienta de transformación social.

Su propuesta se enfoca en ir más allá del asistencialismo, formando no solo artistas, sino también "ciudadanos conscientes, líderes comunitarios y personas capaces de soñar y reconstruir sus territorios". El liderazgo de la fundación se basa en la escucha activa, la persistencia frente a la escasez de recursos y la convicción de que "el arte puede salvar vidas".



Al reflexionar sobre el significado del premio, la Titán Herrera destacó la importancia de la visibilidad: "Es una experiencia muy bonita ver y reconocer todo lo que hay detrás de un proceso". Añadió que "esto nos fortalece, poder ser visibles en un territorio, que no lo es". Subrayó que el reconocimiento es para su comunidad, específicamente para "nuestros jóvenes, nuestros pelados del proceso, pelados que se han apropiado dentro de la resignificación de espacios". Su mensaje fue un llamado a la acción: "Más proyectos como los de nosotros, pues que no paren porque así construimos país".



La experiencia detrás de cámaras la impactó profundamente. La Titán reconoció que su forma de ver la televisión cambió: "Claro que sí, porque siempre hemos estado enfrente de la pantalla, pero nunca detrás de la pantalla". El deseo de compartir esa visión fue inmediato, manifestando que le gustaría "traer mis niños de Cazucá a que conozcan eso detrás de cámaras para que ellos de pronto se inspiren". Para Herrera, el trabajo televisivo no es solo un resultado, sino que "no es solo un fin, hay un proceso, una lucha y un trabajo en equipo detrás de cámaras".



Camila Cooper, sembrando amor desde los 1000 días

Camila, ganadora en Salud & Bienestar, fundó la Fundación Fruto Bendito basándose en su propia experiencia de dificultades en la maternidad y un compromiso previo con la salud mental. Su vida está dedicada a la protección de madres y bebés durante los primeros 1000 días de vida.

La fundación es reconocida por su programa insignia, Cunas con Amor, una adaptación sostenible de la tradición finlandesa que entrega educación en temas cruciales como lactancia, sueño seguro y crianza positiva. Operan bajo un modelo 1x1, donde la compra de una cuna por una familia permite la donación de otra a una familia en situación de vulnerabilidad. Además, su evolución incluye la creación de Pitpát, una empresa social de alimentos que promueve la nutrición consciente y conecta a productores rurales con consumidores, garantizando así la sostenibilidad del modelo. La fundación ha logrado impactar a más de 50.000 familias, fortaleciendo la salud materno infantil y la conversación sobre salud mental.

Al reflexionar sobre el camino recorrido, Cooper manifestó una profunda emoción, señalando que el premio significaba un "renacer". Entregó el proceso a su fe y prometió que, si ganaban, "nos íbamos a creer el cuento, íbamos a entender lo que habíamos hecho". Su propósito superior es claro: "cambiar Colombia a punta de amor".

En un mensaje cargado de gratitud hacia sus beneficiarios, Cooper afirmó: "A mis comunidades en toda Colombia: soy la huella de ustedes. Los llevo conmigo. Llevo la flor de Inírida, llevo a La Guajira, llevo a Colombia, llevo al Vichada, porque con ustedes y por ustedes es que hago lo que hago". Además, insistió en que tanto los Titanes como las comunidades "se deben creer el cuento que son muy poderosas y que es la única forma de que Colombia se transforme desde la raíz".

La visita a Caracol fue igualmente significativa, pues reconoció que el lugar es "un recordatorio de lo que hemos hecho". Sobre el mundo detrás de cámaras, concluyó que: "Nosotros vemos la caja por delante y cuando nos damos de la cuando nos damos la oportunidad de entrar a esa caja negra, de ver todo lo que sucede atrás, es magia, es amor, es una telaraña completamente enorme, robusta".



Jhon Anderson Soledad, innovación al servicio de la empatía

Jhon Anderson Soledad, Titán en Ciencia, Tecnología e Innovación, es un profesional multifacético: ingeniero de software, diseñador industrial, docente de tecnología y bombero voluntario. Su liderazgo, fundamentado en la creatividad y la acción, busca transformar cada desafío en una oportunidad de impacto social. Desde 2016 lidera Innvition, una iniciativa dedicada a llevar la innovación tecnológica a comunidades vulnerables, haciendo que la ciencia sea una herramienta accesible y útil.

Entre sus desarrollos más notables se encuentra SEEBOTIC, un sistema de ecolocalización diseñado específicamente para personas con discapacidad visual. Este sistema combina inteligencia artificial y sensores ultrasónicos, ofreciendo movilidad segura, autonomía y una experiencia diseñada desde la empatía y el bajo costo. También ha desarrollado Innvition Learn, un kit educativo inclusivo que utiliza código Braille y conectores en relieve para fomentar el aprendizaje STEAM, además de soluciones especializadas como un exoesqueleto de fuerza para rescates y un asistente inteligente de incendios.

Soledad resumió su experiencia en Caracol con una sola palabra: "Innovación". Al visitar las instalaciones, reconoció que "debo admitir que Caracol cumplió todas mis expectativas. Esperaba ver tecnología, innovación en todos sus procesos para asegurar esa calidad de visión que deberíamos tener todos los colombianos".

El Titán destacó el rol de los medios en la promoción de la tecnología, afirmando que "Caracol es un claro ejemplo de que la innovación debe emerger para ofrecer productos de calidad". Además, la conexión con los medios fue gratificante, pues considera que "es muy gratificante poder conectar con todos estos medios nacionales y poder experimentar esa visión general que tienen todos los colombianos".



María Teresa Sinisterra, guardiana del manglar y la economía circular

María Teresa Sinisterra, triunfadora en Sostenibilidad y Economías Ambientales, fundó ASOESAMPA en Buenaventura en 2015, motivada por la grave contaminación y el deterioro del ecosistema marino, sumado a la ausencia de programas eficaces para el manejo de residuos sólidos. ASOESAMPA es una asociación integrada principalmente por mujeres cabeza de hogar y población vulnerable: recicladores, mujeres piangueras, jaiberas y pescadores artesanales.

Su misión principal es dignificar el oficio del reciclador y fomentar la economía circular. Sus proyectos son altamente innovadores en la gestión comunitaria de residuos, incluyendo la Tienda de Don Trueque, un sistema que intercambia materiales reciclables por alimentos; Ecogol, un torneo de fútbol cuya inscripción requiere materiales reciclables; y Guardianas del Manglar, mujeres que, además de su labor productiva, se dedican a la recolección de residuos aprovechables.

Reconocida como Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), ASOESAMPA procesa entre 35 y 45 toneladas mensuales, evitando su impacto negativo en el entorno. Su labor es notable por su enfoque inclusivo, el empoderamiento femenino y el respeto a los principios ancestrales afrodescendientes.

Al recibir el galardón, Sinisterra se sintió "sorprendida y contenta". Reconoció la validación que el premio otorga a su causa: "Hay gente que te hace ver que lo que estás haciendo no vale la pena, pero realmente hoy soy Titán Caracol 2025. A seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde el corazón y por nuestro entorno, por nuestro planeta".

Su consejo a aquellos que tienen proyectos similares es la perseverancia, instándoles a "que crean en su proceso" y a tener "la paciencia, la resiliencia" para poder avanzar, porque "los procesos no son fáciles".

El recorrido por Caracol Televisión la dejó asombrada por la infraestructura y la cantidad de profesionales. Ella valoró profundamente el trabajo de producción, pues "uno cree que cuando se sienta al televisor es así de fácil y no. Atrás de ello hay mucha gente profesional buscando cómo llevar a nuestras casas un noticiero". Esta experiencia cambió su visión sobre la industria, entendiendo que "no es tan fácil sostenerlo" por la gran infraestructura y tecnología requerida. La Titán Sinisterra resumió su vivencia con la palabra "increíble, increíble".



Ruby Flórez, el teatro como inclusión y reconciliación

Ruby, ganadora en Integración, Inclusión y Reconciliación, nació en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, un sector marcado por la pobreza y la carencia de espacios culturales. Su trayectoria de más de 14 años como actriz, docente y gestora cultural la llevó a fundar Rulel Corporación, cuyo objetivo es utilizar el teatro como misión de vida: crear oportunidades para que niños, niñas y adolescentes inviertan su tiempo en el arte y no "en la calle".

Durante nueve años, Rulel Corporación ha trabajado en comunidades urbanas y rurales de Bolívar, muchas de ellas afectadas por la violencia intrafamiliar, de género y sexual. A través de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, abordan temáticas sociales cruciales como la paz, la inclusión, la salud mental, la xenofobia y el bullying. Su espacio se ha consolidado como un faro de transformación que recibe a niños y jóvenes, con o sin discapacidad, fomentando el sentido de pertenencia y derribando barreras.

El camino hacia el Titán Caracol fue de persistencia. Flórez comentó que el triunfo llegó después de dos intentos fallidos: "Ya llevo dos strike, me falta uno y me poncho. Pero llegué, la tercera fue la vencida". Ella agradeció el apoyo de su ciudad y celebró que este triunfo visibiliza su comunidad, pues "¿Quién iba a pensar que una caimanera, una mujer negra periférica de la ciudad de Cartagena y de un barrio tan estigmatizado como es Olaya Herrera, sector central, fuera hoy día la Titán Caracol?".

Su plan a futuro es claro: "Seguir beneficiando a más niños con capacidades diferentes, a niños regulares, porque el arte es esa herramienta transformadora de vida". Instó a otros líderes a postularse, ya que Titanes Caracol "es una plataforma que nos permite a nosotros reconocer el trabajo que realizamos en nuestras comunidades".

La visita a Caracol Televisión fue un momento de pura emoción. Flórez confesó: "Me sentí como una niña. Me encantó todo, me lo disfruté, mejor dicho, me puse de presentadora de noticias, locutora, o sea, espectacular". Para ella, el estudio era como un parque de diversiones: "Esto es, mejor dicho, esto es como un Disney World, pero a la versión colombiana, Caracol".

Al igual que sus compañeros Titanes, la experiencia cambió su percepción de los medios: "Yo no sabía todo lo que se mueve para producir. O sea, nosotros vemos, prendemos la TV y vemos ya el resultado, pero todas las cantidad de gente que hay para llegar hasta este punto". Como artista escénica, no dudó en expresar su deseo de volver frente a las cámaras: "Claro que sí. ¿Quién dijo miedo? Como toda buena teatrera. Yo no le tengo miedo a las cámaras. Invítenme que yo vengo cuando ustedes digan".

Los cinco Titanes experimentaron la infraestructura de Caracol Televisión, visitando los sets de Día a Día, Blu Radio, Noticias Caracol y La Kalle, y quedando sorprendidos por la magnitud de la producción. Este vistazo detrás de la caja negra, como la llamó Camila Cooper, reveló que existe "amor" y una "organización" y "trabajo en equipo" detrás de cámaras para brindar contenido a los ciudadanos.

