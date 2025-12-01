En vivo
ENTRETENIMIENTO
Videos del concierto de J Balvin: emotivo homenaje de Maluma en una noche histórica para Medellín

Videos del concierto de J Balvin: emotivo homenaje de Maluma en una noche histórica para Medellín

El evento reunió a más de 25 artistas y dejó momentos que los fanáticos describieron como “el mejor concierto de sus vidas”.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de dic, 2025
Concierto J Balvin
El evento reunió a más de 20 artistas
AFP - Captura de pantalla

