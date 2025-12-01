Videos del concierto de J Balvin: emotivo homenaje de Maluma en una noche histórica para Medellín

La capital de Antioquia volvió a ser epicentro de la música urbana este fin de semana con el esperado concierto “Made in Medellín, Ciudad Primavera”, el show más ambicioso de la carrera de J Balvin. El evento, realizado el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, reunió a miles de asistentes que disfrutaron más de seis horas de espectáculo, un despliegue técnico sin precedentes y una lista de invitados que marcó un hito para el género en Colombia.



Desde las 4:00 p.m. comenzaron a ingresar los fanáticos, quienes ocuparon cada rincón del estadio para vivir un montaje en formato 360 grados, que permitió visibilidad total del escenario. De acuerdo con datos divulgados por Forbes, esta producción contó con mano de obra local y se convirtió en la instalación más grande utilizada por el artista en toda su trayectoria. La puntualidad también destacó: a las 8:00 p. m., tal como estaba programado, inició el espectáculo que muchos han calificado en redes como “el concierto de sus vidas”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La noche avanzó entre clásicos del reguetón y el trap, como “Rakata”, y éxitos recientes del colombiano, entre ellos “Qué pretendes”, “Ay vamos”, “Blanco” y “Sigo extrañándote”. La energía no se detuvo gracias a la presencia de más de 25 artistas invitados, entre ellos figuras internacionales y leyendas del género urbano. Sobre la tarima también brillaron más de 70 bailarines, 56 de ellos colombianos, que acompañaron las coreografías diseñadas para el espectáculo.

La lista de invitados sorprendió incluso a los seguidores más fieles. Durante la noche pasaron por el escenario artistas como Reykon, Golpe a Golpe, Nio García, Rayo & Toby, Final, Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jory Boy, Kris R, Hugel, Lennox, Ryan Castro, Kapo, De La Ghetto, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Farruko, DJ Snake, Chencho Corleone, Feid, Yandel, 50 Cent y Daddy Yankee, una alineación pocas veces vista en un solo evento en Colombia.



En redes sociales, los asistentes compartieron videos del momento en el que J Balvin interpretó temas junto a tres de las figuras más influyentes de la historia del genero urbano, 50 Cent, Daddy Yankee y Yandel. Para muchos fanáticos, fueron una de las escenas más impactantes de la noche por el peso de los nombres reunidos y la magnitud de las canciones que han reunido a varias generaciones



Dios, si es para mi, muéstrame a 50 cent en el concierto de J balvin pic.twitter.com/bYvyjmE7nC — Val / VI A DUA LIPA (@lipaxmcu) November 30, 2025

Publicidad

Publicidad

Emotivo homenaje de Maluma a J Balvin

Sin embargo, el instante más emotivo ocurrió cuando Maluma subió al escenario para acompañar a J Balvin. Frente a miles de personas, el también artista paisa se arrodilló en señal de homenaje, dedicó unas palabras a su colega, le dio un beso en la frente y lo abrazó entre aplausos. La escena, registrada en decenas de videos por el público, fue posteriormente compartida por Maluma en su cuenta de Instagram, donde explicó lo que significó para él ese encuentro.

“Cuando tenía 15 años me colaba a las fiestas en las que J Balvin cantaba para verlo y vibrar con su música. Siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego”, escribió. Añadió además que hoy lo reconoce como “el hombre que trabaja sin descanso, ama a su familia y busca dejar un legado”, agradeciendo su aporte para posicionar a Medellín en la industria musical mundial. El mensaje cerró con un efusivo “Arriba Colombia, arriba la música de mi tierra”, que rápidamente reunió miles de comentarios.

Tras el éxito en Medellín, J Balvin se prepara para llevar su espectáculo a Bogotá, donde el anuncio de su show ha generado alta expectativa entre los seguidores. El artista llega a la capital en uno de los momentos más sólidos de su carrera, fue reconocido por Billboard como el artista colombiano más influyente del siglo XXI, distinción basada en su desempeño en las listas durante los últimos 25 años y respaldada por sus 38 canciones que han alcanzado el número uno en el Latin Airplay.

A esto se suma su colaboración con la marca Vélez en la colección “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, inspirada en Medellín y lanzada pocas semanas antes del concierto. Con estos proyectos, J Balvin continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y en el mundo mientras celebra sus raíces y prepara nuevas presentaciones que prometen mantener el nivel que hoy lo ubica como uno de los referentes más importantes de la música latina.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL