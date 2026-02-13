Así anunció Isabella Ladera su segundo embarazo: ¿quién es el papá?

Isabella Ladera, modelo venezolana, una vez más ocupa los titulares de la prensa internacional. En esta ocasión la mujer es motivo de conversación por un feliz anuncio que estuvo ocultando por algunos meses a sus seguidores: está esperando a su segundo hijo.

La famosa le dio la exclusiva a la revista Hola!, para la cual posó presumiendo su barriga en la portada y contó detalles sobre esta nueva etapa para su familia, su pareja y las decisiones que desde ya está tomando para el bebé que viene en camino, del cual no reveló ni el sexo ni cuántos meses de gestación tiene. "Era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí", aseguró.

Ladera confirmó que junto a su pareja estaban buscando tener un hijo hace tiempo, pero en varias ocasiones se hizo pruebas de embarazo que salieron negativas. Finalmente, todo parece indicar que a finales de 2025 llegó la feliz noticia. "Yo estaba en mi casa con ese presentimiento y cuando veo que fue positiva me quedé en shock por los siguientes 10 minutos hasta que pude reaccionar y dar muchas gracias".



Aseguró que la primera persona a la que le contó de su embarazo fue a su madre, pero por decisión propia mantuvo por varios meses este tema en su círculo más cercano. Sobre la reacción de su enamorado resaltó que "quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!' y se pone a llorar un rato. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos".



Sobre la decisión de mantener en secreto su embarazo y más detalles sobre su segundo hijo, la influencer señaló que "he pasado por tantas cosas que he preferido y he priorizado muchísimo mi salud emocional, mi tranquilidad, mi paz, en donde hay cosas que no son negociables para mí. Entonces, el hecho de que yo quiera mantener algo tan privado para mí, siendo algo tan personal, va a llegar un momento donde yo me sienta lista de compartirlo".

Isabella Ladera también reveló que no descarta tener más hijos a futuro, pero recalcó que es "complicado" porque con su pareja quieren poder tener tiempo para cumplir muchos otros sueños. "No digo que una familia numerosa lo evite, pero sí lo hace un poco más complejo. Entonces, vamos a enfocarnos en este bebé y ya veremos qué pasa". Cabe recordar que la modelo ya tiene una hija de aproximadamente 7 años.



¿Quién es Hugo García, novio de Isabella Ladera?

La vida amorosa de Isabella Ladera ha sido varias veces tema de conversación en las redes sociales y la prensa rosa; sin embargo, la modelo venezolana últimamente prefiere mantener más detalles en privado. Sobre Hugo García, su actual pareja y padre del hijo que viene en camino, se sabe que es un empresario peruano y que también está relacionado con el mundo deel entretenimiento, pues participó en el reality Esto es guerra.

En redes sociales también es una figura reconocido por su contenido sobre entrenamiento físico, la vida fitness y el estilo de vida. Según versiones de personas cercanas a la pareja, se conocieron en un evento de la Fórmula 1 y siguieron en contacto hasta que iniciaron una relación, la cual se confirmó a mediados de 2025.

