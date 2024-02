Esta modelo vive un 'drama' porque la confunden con supuesta amante de Peso Pluma: "No soy yo"

El escándalo internacional por la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, su ahora exnovia, trasciende y afecta a otras personas. Por ejemplo, una modelo mexicana está denunciando en sus redes sociales que recibe amenazas por las personas que creen que ella es la amante del cantante.

Aunque la identidad de la mujer con la que Peso Pluma fue visto en Las Vegas ya fue revelada y ella misma habló sobre lo sucedido, otra joven es víctima de los ataques y enojo por parte de los fanáticos de Nicki Nicole. Se trata de Jailyne Ojeda, quien conoce a Peso Pluma porque trabajó con él en el videoclip de su famosa canción Ella baila sola.

A través de sus redes sociales, la modelo respondió a varios comentarios de personas que la están atacando por su supuesto parecido con Sahar Sonia, la mujer que sería amante del mexicano.

Jailyne Ojeda se defendió de ataques por Peso Pluma - Foto: @jaylineojeda

"¡Eres una p**! ¿Cómo te atreves a robarle el novio a Nicki? Peso Pluma y tú son una mie**", le escribió una persona a la modelo y ella decidió pronunciarse al respecto, aclarando que no es la misma persona y que no estuvo en Las Vegas con el cantante.

Publicidad

"Tengo miles de mensajes amenazándome de muerte, diciéndome que estoy fea, diciéndome muchas cosas malas y yo no entendía por qué. Me estaban comparando con Nicki Nicole, diciendo que ellas es más bonita. Yo sé que ella es preciosa, pero no entendía qué estaba pasando hasta que vi el video", empezó diciendo la mujer.

Luego Jailyne Ojeda aseguró que "la chica que aparece agarrada de la mano de Peso Pluma no se parece en nada a mí. Yo no he visto a Peso Pluma desde que hicimos el video de Ella baila sola, así que dejen de amenazarme de muerte, dejen de atacarme, ya no quiero recibir hate".

De la misma forma, Sahar Sonia, la mujer que estuvo con Peso Pluma en Las Vegas, se defendió de los ataques diciendo que "no crean todo lo que ven en los medios". Por su parte, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, luego de que Nicki Nicole expusiera públicamente que terminó su relación por este escándalo.