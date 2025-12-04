En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Estado de fuga 1986: estreno de la serie de Netflix basada en la Masacre de Pozzetto

Estado de fuga 1986: estreno de la serie de Netflix basada en la Masacre de Pozzetto

La Masacre de Pozzetto, ocurrida el 4 de diciembre de 1986 en Bogotá, inspiró el libro "Satanás" de Mario Mendoza. La plataforma de streaming Netflix estrenó la serie "Estado de fuga 1986", basada en dicha novela.

Por: EFE
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Estado de fuga 1986: estreno de la serie de Netflix basada en la Masacre de Pozzetto
José Restrepo y Andrés Parra en la serie "Estado de fuga 1986".
Cortesía Netflix

Publicidad

Publicidad

Publicidad