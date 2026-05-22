Stray Kids anuncia su primer concierto en Colombia: fecha, lugar y precios de las entradas

El fenómeno global del k-pop continúa expandiendo sus fronteras llegando a Colombia. Tras meses de especulaciones, se ha confirmado que Stray Kids llegará por primera vez a Bogotá como parte de una serie especial de presentaciones en América Latina titulada 'STRAYCITY'. Este anuncio marca un hito para los seguidores locales, conocidos como 'Stay', quienes finalmente podrán ver a sus ídolos en un formato diseñado para ser una experiencia inmersiva y de alta energía.



¿Cuándo y dónde será la cita con Stray Kids?

El esperado concierto de Stray Kids en Colombia se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre. El escenario elegido para este debut histórico es el Vive Claro Distrito Cultural en la ciudad de Bogotá. Esta presentación forma parte de un recorrido exclusivo por la región que también incluye paradas en Buenos Aires y Ciudad de México durante el mismo mes.

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Una de las grandes sorpresas del anuncio es la participación de artistas invitados que acompañarán a la banda en su paso por la capital colombiana. Para la fecha en Bogotá, el lineup contará con la presencia de Nexz, un grupo que se suma al componente internacional, junto al talento nacional de Bad Milk y Kei Linch.

Precios y fechas de venta de la boletería

Para los interesados en asegurar un lugar en este evento, la venta general de boletería iniciará el 27 de mayo. Los canales oficiales para la adquisición de entradas en Colombia serán los sitios web de livenation.lat y ticketmaster.co.



Habrá una preventa el 25 de mayo para clientes de la telefonía Claro y estará disponible el 20% del aforo de cada localidad, la cual irá hasta el 27 de mayo de 2026 a las 09:59 a. m. o hasta agotar existencias, con todos los medios de pago. Tenga en cuenta que, tanto en la preventa como en la venta general, se podrán adquirir hasta un máximo de 4 boletas por transacción.



Este es el listado de precios de las entradas por localidad con el servicio incluido:



PREFERENCIAL (MENORES) (+12 AÑOS): $312.000

$312.000 117 - 126 (MENORES) (+12 AÑOS): $480.000

$480.000 127 - 132 (MENORES) (+12 AÑOS): $552.000

$552.000 109 - 116 (MENORES) (+12 AÑOS): $721.000

$721.000 101 - 108 (MENORES) (+12 AÑOS): $793.000

$793.000 VIP (MENORES) (+12 AÑOS): $1.081.000

$1.081.000 EARLY ENTRY VIP PACKAGE (MENORES) (+12 AÑOS): $1.898.587

'STRAYCITY' se presenta como una serie de "shows especiales" que utilizan la producción de festival del grupo. Según los organizadores, el concepto invita a los fans a experimentar la música de una forma nueva, moviéndose libremente dentro de un espacio diseñado para la expresión personal.

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Además, estas fechas son estratégicamente significativas, ya que preceden la actuación de Stray Kids en el prestigioso festival Rock in Rio el 11 de septiembre, donde harán historia como el primer acto de k-pop en encabezar el evento. La banda llega a Latinoamérica precedida por el éxito masivo de su gira mundial , que incluyó 56 espectáculos en 35 regiones, consolidándolos como una de las fuerzas más dominantes del entretenimiento en vivo a nivel mundial.



¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una agrupación surcoreana formada por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.. El grupo se originó en 2017 a través de un reality show de supervivencia homónimo. Desde sus inicios, se han distinguido por su capacidad de autoproducción y por un sonido único que la crítica define como una fusión de k-pop, hip hop, electrónica y rock.

A lo largo de sus nueve años de trayectoria, han acumulado logros impresionantes, incluyendo seis álbumes de estudio y múltiples certificaciones de la RIAA. También han superado la marca de los 14 mil millones de reproducciones en Spotify, uniéndose a BTS y BLACKPINK como los únicos actos coreanos en lograrlo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co