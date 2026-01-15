Fallece Gloria Rocha, la legendaria 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y voz de Miss Piggy

La industria del doblaje en México y América Latina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, una de las figuras más influyentes y respetadas en el mundo de la locución y la dirección de voz. Conocida cariñosamente como “La Madrina”, Rocha dejó este mundo a los 94 años, cerrando una trayectoria excepcional que se extendió por más de cinco décadas y que marcó de forma indeleble la infancia de millones de personas.



¿De qué murió y qué se sabe de su fallecimiento?

La noticia de su partida fue confirmada este miércoles 14 de enero de 2026 por diversos colegas y amigos a través de redes sociales. Un detalle particularmente conmovedor que ha trascendido es que Gloria Rocha murió el mismo día de su cumpleaños número 94. Aunque algunas fuentes registran su deceso el 13 de enero, justo un día antes de alcanzar dicha edad, el consenso entre sus allegados destaca la coincidencia con su fecha de nacimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado una causa específica de muerte, más allá de las complicaciones naturales relacionadas con su avanzada edad. Su fallecimiento ocurrió en la Ciudad de México, lugar donde consolidó su carrera profesional. Actores emblemáticos del medio, como Lalo Garza y René García (la voz de Vegeta), expresaron su dolor y gratitud pública, destacando que Rocha no solo fue una jefa, sino una figura materna y formadora para generaciones de intérpretes.



¿Quién era Gloria Rocha?

Gloria Rocha Contreras comenzó su camino en el doblaje a finales de la década de 1950 o principios de los 60. Su formación y primeros trabajos tuvieron lugar en estudios históricos como Rivatón de América, y más tarde en empresas fundamentales para la industria como CINSA, Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack.

El apodo de “La Madrina” no era un simple título honorario; se lo ganó por su labor como mentora. Según relatan colegas como Javier Rivero, Rocha tenía un instinto especial para identificar el potencial en los actores principiantes, a quienes “adoptaba” como sus aprendices, brindándoles oportunidades y guiándolos en el complejo arte de la interpretación vocal. Fue esta capacidad de descubrir y pulir talentos lo que la convirtió en una de las directoras de doblaje más poderosas y respetadas del medio.



A lo largo de su carrera, demostró una versatilidad asombrosa, trabajando no solo en animación, sino también en cine, series de televisión, radionovelas y radioteatro. Su retiro oficial se produjo en 2012, tras dirigir el doblaje de la película 'La dama de hierro', poniendo fin a una vida dedicada por completo a la voz.



Entre 1994 y 2000, Gloria Rocha fue la responsable directa de conformar el elenco de voces para la franquicia de Dragon Ball. Ella fue quien seleccionó meticulosamente a los actores que darían vida a personajes icónicos, incluyendo a Goku y Vegeta, decisiones que resultaron fundamentales para que la serie se convirtiera en un fenómeno sin precedentes en la región.

Bajo su dirección, no solo se grabaron los episodios de 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z' y 'Dragon Ball GT', sino también una extensa lista de películas y especiales de la saga, como La batalla más grande del mundo está por comenzar y El ataque del dragón.

"La Madrina" estuvo al frente de otros títulos que definieron el anime en español:



Sailor Moon y Sailor Moon R .

y . Sakura Card Captors (primeros episodios).

(primeros episodios). Slam Dunk.• Digimon: Digital Monsters (primeros episodios).

¿A qué personajes le dio voz Gloria Rocha?

Miss Piggy: Interpretó a la famosa cerdita en El Show de los Muppets y en varias películas originales de la franquicia.

Interpretó a la famosa cerdita en El Show de los Muppets y en varias películas originales de la franquicia. Oliva Olivo: Fue la voz clásica de la eterna novia de Popeye, el marino.

Fue la voz clásica de la eterna novia de Popeye, el marino. Sorceress (Hechicera): En las series animadas de He-Man y los amos del universo y She-Ra: La princesa del poder.

En las series animadas de He-Man y los amos del universo y She-Ra: La princesa del poder. Vilma Dinkley: Dio voz a la inteligente integrante de la pandilla de Scooby-Doo durante las primeras temporadas de su show.

Dio voz a la inteligente integrante de la pandilla de Scooby-Doo durante las primeras temporadas de su show. Piolín: Fue una de las primeras voces del tierno canario de los Looney Tunes en su segunda etapa de doblaje.

Fue una de las primeras voces del tierno canario de los Looney Tunes en su segunda etapa de doblaje. Tía Harriet: En la serie clásica de Batman de los años 60.

