Profesor colombiano está desaparecido desde hace más de una semana en México: esto se sabe

Desde hace más de diez días, no se tiene comunicación con Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla. Su desaparición fue reportada oficialmente tras perder contacto con su familia el 2 de enero de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en Apodaca, Nuevo León, zona metropolitana de Monterrey.

Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana, había regresado recientemente a México después de pasar las fiestas de fin de año en Colombia. De acuerdo con la información difundida en fichas oficiales de búsqueda, fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, zona cercana al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

Tras la denuncia de su desaparición, se activaron protocolos de búsqueda por parte de autoridades estatales y federales, que difundieron boletines con su fotografía y características físicas, e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.



Profesor colombiano está desaparecido en México

La situación motivó un pronunciamiento público del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), que agrupa a varias instituciones de educación superior en México. En el comunicado, las universidades expresaron su preocupación por las inconsistencias en la información disponible hasta el momento y solicitaron a las autoridades redoblar esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del docente.



De acuerdo con lo informado por el SUJ, existen indicios de que Escobar Barrios habría sido presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey, cuando regresaba a México tras pasar las fiestas de fin de año en Colombia.



Las universidades del @suj_contigo exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones. pic.twitter.com/MI3TpcC1FE — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 13, 2026

"Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey. Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca. No obstante, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación. Leonardo dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana", se lee en el comunicado.



Las universidades señalaron que, según la información recabada, en ese procedimiento habrían intervenido autoridades federales, entre ellas personal del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Policía Municipal de Apodaca. Sin embargo, hasta ahora no existe un registro que confirme oficialmente su detención ni su posterior liberación.

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es que el nombre de Leonardo Ariel Escobar Barrios no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, herramienta que en México debe concentrar los datos de toda persona privada de la libertad por alguna autoridad.



Así describen a profesor colombiano desaparecido en México

Las fichas de búsqueda emitidas describen a Leonardo Ariel Escobar Barrios como un hombre de 42 años, de 1.75 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro corto y rizado, y ojos café oscuro.

Como señas particulares se indica que tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, un lunar en la ceja derecha, una pequeña verruga en la nariz y una cicatriz en la parte superior del glúteo derecho. Al momento de su desaparición no se cuenta con información confirmada sobre la vestimenta que llevaba.

Las autoridades de búsqueda en Nuevo León y la Comisión Nacional de Búsqueda de México habilitaron líneas telefónicas y canales digitales para recibir reportes ciudadanos que puedan contribuir a su localización.

Solicitamos apoyo en la difusión para localizar a Leonardo Ariel Escobar Barrios de 42 años. Fue visto por última vez en Apodaca, Nuevo León el 2 de enero de 2026.

Si tienes información comunícate a:

CLB Nuevo León: 81 19 90 38 73

CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/RDzNa0HDpi — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) January 9, 2026

Ante este panorama, el Sistema Universitario Jesuita hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que intensifiquen las labores de búsqueda y proporcionen información clara, verificable y oportuna sobre el caso.

El pronunciamiento está respaldado por la Universidad Iberoamericana en sus sedes de Ciudad de México, Puebla, León, Tijuana y Torreón, así como por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Instituto Superior Intercultural Ayuuk y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

