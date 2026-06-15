Falleció Anne Schedeen, la actriz que dio vida a la mamá de Alf, a los 77 años

La televisión despide a uno de los rostros más recordados de la década de los ochenta. Anne Schedeen, actriz conocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner, la madre de familia en la exitosa comedia ALF, falleció a los 77 años, según confirmó su familia a través de una publicación difundida en redes sociales.



La noticia fue dada a conocer el domingo mediante un mensaje en la página oficial de Facebook de la actriz, donde sus seres queridos informaron que murió en paz y recordaron el legado personal y artístico que deja tras décadas de carrera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz”, señala el mensaje. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perritos, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron”.

La familia también destacó la personalidad de la intérprete y el impacto que tuvo en quienes la rodeaban. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, añadieron.



“Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y toda su alegría de vivir perduran. Brindemos con una margarita en su honor”.



Publicidad

La actriz que dio vida a Kate Tanner en ‘ALF’

Anne Schedeen alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Kate Tanner en ALF, la popular comedia emitida por NBC entre 1986 y 1990. Durante cuatro temporadas y un total de 103 episodios, interpretó a la madre de la familia Tanner, que acoge en su hogar a un peculiar, sarcástico y gracioso extraterrestre conocido como ALF, sigla de Alien Life Form.

En la serie compartió pantalla con Max Wright, quien daba vida a Willie Tanner, mientras que el personaje principal era manipulado y doblado por Paul Fusco, cocreador de la producción junto a Tom Patchett.

Publicidad

El programa se convirtió en un fenómeno televisivo de finales de los años ochenta y consolidó a Schedeen como una de las figuras más reconocibles de la comedia familiar de la época.

Una trayectoria con más de 40 créditos en pantalla

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, la actriz inició su carrera en televisión en 1974 con una participación en El hombre de los seis millones de dólares.

A partir de entonces acumuló una extensa lista de apariciones en producciones televisivas. Entre ellas figuran Get Christie Love!, Ironside, McCloud, Marcus Welby, M.D. y Emergency!, serie en la que participó en seis episodios.

Durante la década de 1970 también apareció en títulos importantes como The Bionic Woman, Family, Baretta y The Incredible Hulk. Entre 1978 y 1982 intervino en cinco episodios de la popular comedia Three’s Company.

Publicidad

Su carrera continuó activa en los años ochenta con participaciones en producciones como Cheers, E/R, Simon & Simon, Magnum, P.I. y Murder, She Wrote. En 1984 formó parte del elenco principal de Paper Dolls, donde interpretó a Sarah Frank durante los 13 episodios de la serie.

Décadas después del final de la comedia que la hizo famosa, Schedeen volvió a reunirse con parte del elenco en ALF on ALF, un especial estrenado en 2023. Allí participó junto a Paul Fusco, Tom Patchett, Andrea Elson y Benji Gregory, quienes interpretaron a los hijos de la familia Tanner.

Publicidad

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, la actriz deja a su esposo Christopher Barrett, con quien estuvo casada durante 55 años; a su hija Tay Barrett; a su nuera Hilary Flynn; a sus hermanos y demás seres queridos, además de sus perros rescatados Roo y Red.

La familia pidió que, en lugar de enviar flores, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a Habitat for Humanity, una de las causas que Anne Schedeen apoyaba.