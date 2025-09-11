En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Falleció Eduardo Serrano, famoso actor venezolano, a los 82 años

Falleció Eduardo Serrano, famoso actor venezolano, a los 82 años

El actor Eduardo Serrano, recordado por producciones como 'El cuerpo del deseo', falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:53 a. m.
Eduardo Serrano
Eduardo Serrano fue un reconocido actor venezolano -
Foto: Facebook Eduardo Serrano

