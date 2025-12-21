Sentido mensaje de Jessica Cediel tras muerte de su padre: "Te llevaste una parte de mi corazón"

La modelo, actriz, periodista y presentadora Jessica Cediel informó en la noche del sábado sobre la muerte de su padre. La presentadora que hizo parte de programas de Caracol Televisión como Yo me llamo, La Descarga, Sábados Felices y La vuelta al mundo en 80 risas, compartió un video junto a un sentido mensaje de despedida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La modelo muestra en el video varios momentos con su padre y otros miembros de su familia, entre lo que se pueden ver fiestas, vacaciones e incluso momentos delicados, como una hospitalización que tuvo Alfonso Cediel. El hombre murió a los 81 años de edad. La presentadora compartió el video con la canción "Somewhere Over the Rainbow/What a Wonderful World", grabada por el artista hawaiano Israel Kamakawiwoʻole.



Lea: Emotivo mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte de su mascota: "Siento que se fue un pedacito de mí"



El sentido mensaje de Jessica Cediel tras muerte de su padre

En el texto compartido por Jessica Cediel cuenta que su padre se fue y aún no sabe cómo superar su partida. "Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. Gracias papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada", comenzó diciendo.



"Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no se que voy a hacer de aquí en adelante. Ahora a quién voy a agarrar a besos, a quién voy a cambiarle el pañal, a quién voy a consentir, con quién me voy a reír de la gente. Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte", agregó.

Publicidad

La presentadora también le dio gracias a su madre y a sus hermanas tras la muerte de su padre. "Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo. Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor".

Por último, la modelo le deseo un buen viaje a su padre, agregando que ya está "en un mejor lugar al otro lado del arcoíris", haciendo referencia a la canción del video. "El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. Te amo, papi", concluyó la presentadora. Luz Virginia Silva Ramírez, la madre de Jessica Cediel, también compartió un breve texto en sus redes sociales tras la muerte de su esposo: "Se me fue el amor de mi vida".

Publicidad