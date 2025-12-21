En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Sentido mensaje de Jessica Cediel tras muerte de su padre: "Te llevaste una parte de mi corazón"

Sentido mensaje de Jessica Cediel tras muerte de su padre: "Te llevaste una parte de mi corazón"

La presentadora y modelo Jessica Cediel informó sobre la muerte de su padre en la noche del sábado y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Sentido mensaje de Jessica Cediel tras muerte de su padre: "Te llevaste una parte de mi corazón"
Jessica Cediel informó sobre la muerte de su padre, Alfonso Cediel.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad