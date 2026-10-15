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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Falleció el actor colombiano Germán Quintero, de 'Pasión de gavilanes', a los 70 años

Falleció el actor colombiano Germán Quintero, de 'Pasión de gavilanes', a los 70 años

El actor es especialmente recordado por su participación en grandes producciones colombianas. Su hija confirmó la noticia.

Por: María Paula González
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Germán Quintero
Foto: Colprensa

La televisión colombiana está de luto, luego de que se confirmara en la mañana de este jueves 15 de octubre el fallecimiento del actor colombiano Germán Quintero, recordado por su paso por 'Escobar, el patrón del mal' y 'Pasión de Gavilanes 2'.

Su hija Alejandra Quintero Sinisterra fue la encargada de confirmar la triste noticia en sus redes sociales. A través de varias fotografías del actor, lo describió como "inmortal, único e intransferible".

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¿Quién era Germán Quintero?

Fue un reconocido actor colombiano de cine, teatro y televisión. Es reconocido por su trabajo en series como 'Sueños y espejos', 'Escobar, el patrón del mal', 'Cara o sello: Dos rostros de mujer', 'Montecristo', 'La viuda de Blanco', entre otras.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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