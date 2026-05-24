Falleció Esteban García Garzón, reconocido actor, director y sobrino de Gabriel García Márquez

El mundo cultural colombiano está de luto tras conocerse la muerte de Esteban García Garzón, actor, director, dramaturgo y cineasta colombiano, reconocido por su trabajo en las artes escénicas, el cine y la investigación cultural. La noticia fue confirmada por distintas organizaciones culturales y figuras del sector artístico, que destacaron su legado creativo y su aporte a la memoria cultural del país.



La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano fue una de las entidades que compartió el fallecimiento del artista a través de un mensaje en el que resaltó su trayectoria y su papel dentro de la institución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas. Actor, dramaturgo, director y cineasta, exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas —en especial la cultura Wayuu— y el cine como formas de conocimiento y memoria”, expresó la entidad.

Esteban García Garzón era sobrino del nobel colombiano Gabriel García Márquez e hijo de Miryam Garzón, exdirectora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. A lo largo de su carrera desarrolló proyectos artísticos ligados al teatro, el cine y las investigaciones culturales tanto en Colombia como en otros países.



Lea además: ¿Quién fue Totó La Momposina? El legado musical y cultural que deja la reina de la cumbia



Una vida dedicada al arte y la investigación cultural

Aunque nació en Londres, gran parte de su formación y trayectoria profesional estuvo vinculada a Colombia. Estudió Filosofía en la Universidad de los Andes y posteriormente se especializó en Dirección Cinematográfica en la New York Film Academy, en Los Ángeles.

Publicidad

Uno de los proyectos más representativos de su carrera fue la creación de la Fundación FITI junto a Gabriel García Márquez, una iniciativa enfocada en el teatro y las artes. Desde allí impulsó la primera adaptación teatral de Cien años de soledad, presentada en diferentes temporadas en Colombia y México.

La Fundación Patrimonio Fílmico también recordó que su obra artística llegó a importantes escenarios internacionales.

Publicidad

“Desde la creación de la Fundación Fiti junto a su tío Gabriel García Márquez, pasando por la primera adaptación teatral de Cien años de soledad, hasta su obra cinematográfica presentada y premiada en escenarios como Cannes, Clermont-Ferrand, MoMA y numerosos festivales internacionales, Esteban dejó una huella profunda y generosa”, señaló la entidad.

Además de su trabajo en teatro, García Garzón participó en diversos proyectos cinematográficos y documentales. Como director estuvo vinculado al cortometraje 'Atarraya', presentado en festivales internacionales, y en 2022 estrenó 'Invisibles' en el Festival de Clermont-Ferrand, en Francia.

Ese mismo año, una adaptación de su guion 'Fraternidad' fue llevada a una plataforma de streaming bajo el título Las iguanas.

El legado de Gabriel García Márquez también marcó su obra

Durante su trayectoria, Esteban García también profundizó en investigaciones y conferencias relacionadas con la obra y el legado creativo de Gabriel García Márquez, especialmente en la relación del escritor con el cine y las artes audiovisuales.

Publicidad

Su trabajo estuvo marcado por el interés en el diálogo entre culturas, los rituales indígenas y las expresiones artísticas como formas de memoria y conocimiento. Según destacó la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, el artista exploró especialmente la cultura Wayuu y el teatro antropológico.

La entidad también recordó que García Garzón hizo parte de su Junta Directiva, desde donde aportó “visión, rigor y compromiso con el patrimonio cultural”.

Publicidad

Mensajes de despedida desde el sector cultural

Tras conocerse la noticia, diferentes figuras del cine, la televisión y el teatro colombiano expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado.

La Secretaría de Cultura de Bogotá también se pronunció públicamente y destacó el aporte del artista a las artes escénicas y audiovisuales del país.

“Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país”, indicó la entidad.

Asimismo, agregaron que “su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores”.

Publicidad

La actriz Martina García, prima de Esteban García, también reaccionó a la noticia a través de redes sociales. “Querido primo, hay tan pocos como tú. En mi corazón por siempre. Todo mi amor para tu mamá, tu hermano y tus hijos”, escribió.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co