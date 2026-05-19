¿Quién fue Totó La Momposina? El legado musical y cultural que deja la reina de la cumbia

Este 19 de mayo de 2026 se ha confirmado una de las noticias más tristes para el folclor colombiano, el fallecimiento de la cantautora Sonia Bazanta, más conocida como Totó la Momposina, a los 85 años. A lo largo de su vida, Bazanta fue la representante de los sonidos tradicionales colombianos y las cantadoras, llenando de orgullo a su natal Talaigua Nuevo y a todo el país.



Así fue la vida de Totó la Momposina

Sonia Bazanta Vives nació el 1 de agosto de 1940 en el seno de un cálido hogar de músicos en Talaigua Nuevo, población cercana a Mompós, en el departamento de Bolívar. Rodeada de las gaitas, los tambores y las voces de las cantadoras, desde muy pequeña estuvo interesada en la música y especialmente en los sonidos de la Costa Caribe.

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Su padre era tamborero y su madre cantadora y bailarina, por eso no extrañaba que Sonia aprendió a cantar y bailar casi al tiempo que aprendía a hablar y caminar. De hecho, fue su padre quien desde niña le dio el apodo de 'Totó' por el sonido que hacía la pequeña al intentar tocar el tambor.

Desafortunadamente, como muchas otras familias colombianas, el hogar de Totó -rodeado de música, selva y el río Magdalena- se vio afectado por la violencia. Esto la llevó a vivir un tiempo en Villavicencio y luego radicarse en Bogotá cuando era apenas una niña. Sin embargo, esa llegada temprana a la capital nunca la alejó de sus raíces y siempre destacó por su interés por las artes.



La casa de los Bazanta Vives en Bogotá fue un refugio para las raíces culturales africanas que se adaptaron y refugiaron en lugares como el Caribe Colombiano. Entre los años 50 y 60 Totó destacó en el grupo de baile formado por su madre en la capital y también creó su propio grupo musical de cumbia, porro y bullerengue, que le dio reconocimiento nacional.



El legado de la reina de la cumbia

Sonia Bazanta, más conocida como Totó la Momposina, grabó su primera producción en Francia en 1983. En 1982 hizo parte de la delegación colombiana que acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura, siendo la encargada de llevar la calidez y la pasión de los ritmos afrocolombianos hasta la capital de Suecia.



Pero fue hasta 1990 que el nombre de la cantadora colombiana empezó a resonar de manera internacional, gracias a su participación en las giras WOMAD (World Music Arts and Dance), la fundación del artista Peter Gabriel. También por el lanzamiento de 'La Candela Viva', un álbum de bullerengue que le dio la vuelta al mundo que destaca la naturaleza y la ancestralidad de su territorio.

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Después de eso era común que Totó la Momposina y su agrupación fueran invitados a dar presentaciones en Francia, Alemania, Canadá, Inglaterra, España, Finlandia y hasta Japón donde el sonido de los tambores, su voz y sus vestidos tradicionales y coloridos se llevaban todos los aplausos.

Canciones como 'El pescador', 'Yo me llamo cumbia', 'Prende la vela', 'La verdolaga', entre otras, se convirtieron en los grandes clásicos de la cumbia y los sonidos tradicionales. Temas musicales a través de los cuales la artista y su agrupación rendían homenaje a los pescadores ribereños, las cantadoras y el ambiente alegre de los colombianos.



Su última presentación

En 2022, a sus 82 años, la familia de Totó la Momposina anunció que la reina de la cumbia se retiraría de los escenarios. En ese momento se conoció que la cantautora colombiana había sido diagnosticada con alzheimer y, según sus seres queridos, enfrentaba “dificultades neuro-cognitivas” que le impedían seguir desempeñándose como cantante.

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La última vez que se le vio en un escenario frente a miles de personas fue, precisamente, ese año en el Festival Cordillera, donde se le rindió un conmovedor homenaje. El 24 de septiembre, Totó la Momposina se subió al escenario, acompañada por Nidia Góngora y sus músicos, en el Parque Simón Bolívar y cantó y bailó frente a seguidores de todas las edades que la corearon y aplaudieron todo el tiempo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co