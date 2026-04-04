Falleció Santiago Mejía, pionero de la salsa en Cali y fundador de la orquesta La Octava Dimensión

El mundo de la salsa en Cali está de luto tras la muerte de Santiago Mejía Jaramillo, reconocido como uno de los pioneros del género en la ciudad y fundador de la Orquesta La Octava Dimensión. Su fallecimiento fue confirmado por la propia agrupación a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacaron no solo su trayectoria artística, sino también su calidad humana.



“Con profunda tristeza, la Octava Dimension de Cali informa el fallecimiento de nuestro fundador y director, Santiago Mejía”, expresó la orquesta. En el mismo comunicado, sus integrantes señalaron que “hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música”, al despedir a quien describieron como “no solo un gran músico, sino un ser humano excepcional, apasionado por lo que hacía y entregado a su arte”.

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La agrupación resaltó el papel fundamental que desempeñó Mejía en la consolidación del proyecto musical, al que dedicó buena parte de su vida. “Santiago fue el alma de este proyecto, un guía y una inspiración constante para todos los que tuvieron el honor de compartir escenario y vida con él. Su legado quedará por siempre en cada nota, en cada presentación y en el corazón de esta orquesta”, añadieron.

La noticia generó múltiples reacciones en el gremio musical. Uno de los mensajes más destacados fue el del salsero Willy García, quien también se pronunció a través de sus redes sociales para rendir homenaje al artista. “Lamento profundamente la partida de Santiago Mejía, uno de los pioneros que abrió el camino y un gestor que trabajó con pasión para darle identidad a la salsa caleña”, expresó. En su mensaje, extendió además su solidaridad a los familiares, amigos y colegas del músico, y concluyó: “Gracias por tanto, maestro Santiago. Tu legado vivirá por siempre”.



Además del reconocimiento a su trayectoria, la orquesta invitó a seguidores, amigos y al público en general a participar en los actos de despedida programados en su honor.



Su fallecimiento se produce en un contexto difícil para el mundo de la salsa, que recientemente también lamentó la muerte del timbalero Luder Quiñones, quien en sus inicios hizo parte de la orquesta. En su momento, la Octava Dimensión expresó que el músico dejó “una huella imborrable con su talento, su pasión y su amor por la música”, y destacó su posterior consolidación como uno de los grandes percusionistas del país.

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La partida de Santiago Mejía representa una pérdida significativa para la salsa caleña, un movimiento cultural que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su identidad y tradición. Su trabajo como fundador y director de la Orquesta La Octava Dimensión contribuyó a fortalecer ese legado, formando músicos y llevando su propuesta a distintos escenarios.



Más de 50 años de trayectoria en la salsa colombiana

La Orquesta La Octava Dimensión es una de las agrupaciones más representativas de la salsa en Cali y en Colombia. Fue fundada en 1971 por Santiago Mejía Jaramillo junto a Reynaldo Vargas, como resultado de la evolución de un proyecto previo conocido como La Sonora Juventud.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación logró posicionarse especialmente durante las décadas de los 80 y 90 con temas como “El Son de la Octava Dimensión”, “Mentiras” y “Sin Salsa No Hay Pregón”. Su carrera también incluyó giras internacionales en países como Ecuador, Perú y Estados Unidos, así como la participación en festivales y eventos emblemáticos como la Feria de Cali.

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Con el paso de los años, la orquesta se ha mantenido vigente como parte fundamental de la identidad salsera de la ciudad, dejando una huella significativa en la historia musical del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co