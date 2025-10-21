Ed Sheeran en Colombia: fecha, precios y cuándo comprar las boletas

Ed Sheeran emocionó a sus seguidores en Colombia al anunciar su regreso con un nueva gira de conciertos. El británico anunció concierto en nuestro país para el próximo año como parte de su 'Loop Tour' por Latinoamérica, en el que también tendrá paradas en República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica y Guatemala.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de sus redes sociales, Sheeran compartió una publicación en la que comentaba lo emocionado que estaba por regresar a Latinoamérica y agradecía a sus fans de esta parte del mundo por la espera de estos largos nueve años sin verlo. Además, reveló que este primer anuncio es solo una parte de las fechas que tiene preparadas para el próximo año, por lo que se esperan próximamente nuevas fechas en otros países.

"Sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Este es el primer lote de espectáculos, volveremos más tarde en el año para hacer ciudades y países que no estamos haciendo en la primera mitad, pero estoy muy muy emocionado de volver", escribió el cantante de 34 años.



¿Cuándo y dónde es el concierto de Ed Sheeran en Colombia?

Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, se presentará en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural el próximo 16 de mayo de 2026. Ese día los fanáticos esperan escuchar en vivo temas como 'Thinking Out Loud', 'Perfect' o 'Shape Of You', que se han convertido en éxitos a nivel internacional.



Precios y fechas de venta de boletería para ver a Ed Sheeran en Colombia

La venta de boletería para el concierto de Ed Sheeran en Colombia será a través de la página oficial de Ticketmaster. Habrá dos preventas, la primera para clientes del Banco Falabella desde las 10:00 a. m. del miércoles 22 de octubre, y la segunda para los clientes de telefonía Claro desde las 4:00 p. m. también del 22 de octubre. La venta general con todos los medios de pago será el viernes 24 de octubre desde las 10:00 a. m.



Los precios de las boletas, con servicio incluido, por cada localidad son:



PREFERENCIAL: $270.000

116, 118, 120, 122, 124: $353.000

115, 117, 119, 121, 123 (MENORES) (+12 AÑOS): $353.000

125 - 132: $447.000

110, 112, 114: $530.000

109, 111, 113 (MENORES) (+12 AÑOS): $530.000

PLATEA: $647.000

102, 104, 106, 108: $765.000

101, 103, 105, 107 (MENORES) (+12 AÑOS): $765.000

¿Quién es Ed Sheeran?

El británico Ed Sheeran, es un cantautor, músico y productor que se consolidó como una de las figuras más exitosas del pop global en la década de 2010. Nacido en 1991, comenzó a forjar su carrera de forma independiente en Londres, donde tocó en pequeños locales antes de firmar con un sello importante. Su primer álbum de estudio, '+' (Plus, 2011), lo catapultó a la fama internacional con el éxito de su sencillo debut, 'The A Team'.

Publicidad

Sheeran es reconocido por su habilidad para componer baladas íntimas y letras personales que conectan profundamente con el público masivo, logrando un equilibrio entre la autenticidad del cantautor y el atractivo comercial del pop. Álbumes como 'x' (Multiply, 2014) y '÷' (Divide, 2017) rompieron récords de ventas y streaming, consolidando su estatus como un fenómeno global. Éxitos como 'Thinking Out Loud', 'Shape of You' y 'Perfect' le han valido múltiples premios Grammy y Brit Awards, además de ser nombrado Artista de la Década en el Reino Unido.



Es por eso que el regreso del cantante a Colombia, luego de su último concierto en el país en 2017 emociona tanto a sus fans. Además de su fecha en el Vive Claro, Sheeran también confirmó estas fechas por la región:



Santo Domingo (República Dominicana): 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

San Juan (Puerto Rico): 13 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico.

Bogotá (Colombia): 16 de mayo en el Vive Claro Distrito Cultural

Lima (Perú): 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Quito (Ecuador): 23 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Ciudad de Guatemala (Guatemala): 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso.

San José (Costa Rica): 30 de mayo en el Estadio Nacional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL