Festival Cordillera 2026: ¡Confirmado! Estas son las fechas y el lugar del festival este año

Desde su creación, el Festival Cordillera se ha consolidado como un punto de encuentro esencial para la música en español y la identidad de la región. Este evento ha servido como tarima para artistas icónicos del rock, pop, salsa y música alternativa, celebrando la riqueza cultural de América Latina. En ediciones anteriores, figuras de la talla de Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Fonseca han brillado en sus escenarios, marcando un precedente de alta calidad artística.

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Para la edición de 2026, el festival mantiene su ambición de emocionar a todos los amantes de la música latina. Se ha convertido ya en una tradición dentro de la cultura festivalera de Colombia, atrayendo tanto a público nacional como internacional que busca celebrar sus raíces a través de diversos ritmos.



Septiembre: el mes del Festival Cordillera

La espera terminó para los seguidores del evento. A través de un anuncio oficial en sus redes sociales, la organización reveló que el Festival Cordillera 2026 se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre. El mensaje compartido en Instagram, que rápidamente aumentó la emoción de los asistentes, incluyó una frase conceptual sobre la identidad de esta entrega: “El agua es el camino más antiguo de la música latina. Nos vemos el 12 y 13 de septiembre”.

La elección de estas fechas sigue la tendencia de años anteriores, posicionando a septiembre como el mes clave para la reunión de los sonidos de la cordillera en la capital colombiana. Asimismo, se confirmó que el Parque Simón Bolívar volverá a ser la sede oficial. Este lugar emblemático ha acogido todas las ediciones previas, consolidándose como el espacio donde convergen el rock, el ska y otros ritmos que estremecerán la capital.



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La voz de los fanáticos y el cartel soñado del festival

Aunque el cartel oficial de artistas para 2026 aún no se ha revelado, la confirmación de las fechas ha desatado una ola de comentarios y propuestas por parte de la comunidad. Los usuarios en redes sociales han expresado su alivio tras el anuncio, manifestando frases como: “Ya me estaba asustando que no anunciaban nada” y “¿Por qué se tardaron tanto?”.

La conexión de los asistentes con el festival es evidente en sus testimonios. Un fanático destacó el valor de las ediciones pasadas afirmando: “Amo este festival, me ha dado tanto cada año, experiencias, recuerdos, muy buenos amigos”. Otros seguidores ya han empezado a lanzar peticiones directas sobre los artistas que desean ver en esta nueva entrega, con mensajes como: “Por favor lleven a Jorge Velosa”, “Abel Pintos, sería maravilloso tenerlo a él en el Festival”, y “traigan a Cabas, Carla Morrison, Sean Paul, a muchos artistas por favor”. La expectativa es alta, especialmente para quienes asistieron por primera vez recientemente, comentando: “el año pasado fue hermosa mi primera experiencia, por favor iguálenla o supérenla”.



Próximos pasos: boletería y anuncios oficiales

Por el momento, los organizadores no han dado a conocer la fecha exacta en la que iniciará la venta de entradas, ni los detalles sobre las etapas de preventa para la edición de 2026. Sin embargo, se prevé que en los próximos meses se compartan noticias detalladas sobre la boletería, los beneficios para los asistentes y, finalmente, el esperado 'line up' de líderes que encabezarán el cartel.

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La industria musical colombiana observa con atención este anuncio, pues el Festival Cordillera ha dejado momentos inolvidables para la escena artística en Bogotá. Miles de personas ya han comenzado la cuenta regresiva para esta cita imperdible con los ritmos que han marcado su crecimiento y su identidad latina.