Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Yina Calderón dice que Westcol le debe millonada por su participación en 'Stream Fighters 4'

Yina Calderón dice que Westcol le debe millonada por su participación en 'Stream Fighters 4'

"Quedé muy contenta con 'Stream Fighters'", aseguró Yina Calderón y también señaló que no demandará a Westcol por los ataques al final del evento.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de oct, 2025
Yina Calderón y Westcol
Yina Calderón indicó que Westcol le debe dinero por su pelea -
Fotos: Redes sociales

