Yina Calderón dice que Westcol le debe millonada por su participación en 'Stream Fighters 4'

La participación de Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento deportivo 'Stream Fighters 4', organizado por Westcol, dio mucho de qué hablar en el mundo digital. El enfrentamiento más esperado duró tan solo 20 segundos y Calderón se retiró, dejando con una gran sinsabor a su contrincante, al organizador y a todo el público que esperaba un enfrentamiento a la altura de las dos influenciadoras.

Por meses ambas se prepararon para la pelea en el ring, cumpliendo con las exigencias que el evento tenía para tener enfrentamientos justos y de calidad. Es por eso que Yina Calderón cargó con la mayor parte de las críticas tras lo ocurrido, pues muchos consideraron que faltó el respeto a las personas que pagaron para estar en el lugar y ver su enfrentamiento.

A pesar de las críticas, la huilense se ha pronunciado en redes sociales y recientemente hasta aseguró que Westcol todavía le debe una gran parte del pago por su participación en el evento.



¿Qué dijo Yina Calderón sobre dinero que le debe Westcol?

La influencer habló sobre la pelea en su programa de chismes en Kick 'Escándalo TV' y reveló algunos detalles sobre lo que, según ella, realmente ocurrió en el enfrentamiento con Valdiri. "Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no. Yo no tenía nada planeado, yo me preparé, también pagué a un profesor y hasta subí 10 kilos", indicó.



Según la famosa, ella también pasó tiempo preparándose para la pelea y hasta promocionó el evento en sus redes sociales, por lo que muchos de sus seguidores fueron al lugar a verla. "Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un man".

Pero en sus revelaciones lo que más sorprendió fue que aseguró que todavía no se le ha pagado todo el dinero que acordaron por su participación en el evento. Indicó que había acordado con Westcol el pago de 70 millones de pesos por su pelea con Valdiri, pero que todavía no le ha pagado todo.



"Quedé muy contenta con 'Stream Fighters', espero que se me haga el resto del pago que aún se me debe, porque todavía me deben 30 milloncitos. Espero que no me la vayan a hacer porque me costó la pelea, me costó" reveló y agregó que "no voy a tomar represalias contra Westcol, nada de demandas por incitar al odio femenino, no pasa nada. En realidad, hasta lo entiendo, pero sí pido que se me haga el pago del dinero que me están adeudando".

Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios no saben qué pensar sobre las declaraciones de Calderón, teniendo en cuenta que días antes del evento se había revelado que se había acordado un pago de 50 millones a los peleadores. Además, muchos se preguntan si es posible que Westcol sea quien demande a Calderón por retirarse de la pelea a tan solo unos segundos de iniciado el primer round.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL