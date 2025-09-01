Festival Estéreo Picnic: precios de los combos para asistir los tres días al evento

Tras revelarse el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026, el cual tiene como artistas principales a Sabrina Carpenter, Tyler the Creator y The Killers, entre otros grandes músicos nacionales e internacionales, también se habilitó la venta de entradas para todos los interesados.

Los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, se llevará a cabo el FEP, el cual celebrará sus 15 años de historia. El FEP ha crecido exponencialmente hasta convertirse en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Ediciones icónicas como la de 2014 con la inolvidable presentación de The Killers, o la de 2017 con The Weeknd y Wiz Khalifa, marcaron un antes y un después en la escena musical colombiana.

Para el próximo año, a los escenarios del evento llegarán artistas de la talla de Interpol, Lorde, Skrillex, Deftones, Peso Pluma, Young Miko, Doechii y Turnstile. Un evento que coloca a Colombia en el mapa festivalero de Latinoamérica, realizándose al tiempo que los Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil y compartiendo algunos de sus artistas.



Precios de las boletas para el FEP 2026

La venta de entradas oficial de las entradas se realizará a través de la página de Ticketmaster. Estos son los valores, con y sin el costo del servicio, para cada una de las modalidades.



Combo 3 Días General



Etapa 1: $1.199.000

Etapa 2: $1.449.000

Etapa 3: $1.649.000

Etapa 4: $1.699.000

Combo 3 Días VIP



Etapa 1: $3.485.000

Etapa 2: $3.846.000

Combo 3 Días Zona de Menores



Etapa 1: $1.081.000

Etapa 2: $1.201.000

Las entradas en Combos únicamente se podrán adquirir en preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y de la billetera digital dale!, desde el lunes 1 de septiembre a las 10:00 a.m. La venta para público general estará disponible desde el miércoles 3 de septiembre.



Regresa la zona de menores al Festival Estéreo Picnic

Una novedad que impactó a los asistentes al FEP este 2025, fue la zona de menores en el evento. Para 2026, los organizadores del evento no solo han confirmado el regreso de esta exclusiva zona, sino las mejoras que le van a hacer para el próximo año. Los cambios serán:



Espacios de juego, recreación y descanso.

⁠Una oferta de restaurantes y baños más amplia.

Activaciones pensadas para los más pequeños.

Una nueva extensión que abarcará hasta el segundo escenario principal del Festival, aumentando la cantidad de shows que podrán vivirse en esta zona.

Miradores que permitirán a todos vivir los artistas del Festival en estas dos tarimas

De la misma forma, la inclusión del 'Combo 3 Días Zona de Menores' es un punto a destacar. Esta iniciativa permite que jóvenes de entre 14 y 17 años puedan disfrutar del festival de forma segura y controlada, promoviendo una cultura de festivales más inclusiva y familiar. Los precios de esta sección son significativamente más bajos, lo que lo hace más accesible para un público que está dando sus primeros pasos en este tipo de eventos.

