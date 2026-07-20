Video | BTS envió un especial saludo a sus fanáticos colombianos durante la final del Mundial 2026

La presencia de BTS en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo llamó la atención por su actuación durante el histórico espectáculo de medio tiempo. En medio de la cobertura realizada por Noticias Caracol en el Mundial que dio como ganador a España, la periodista y presentadora Catalina Gómez logró captar un breve, pero significativo, momento con los integrantes de la agrupación, quienes dedicaron un saludo especial a sus seguidores colombianos.



El encuentro ocurrió mientras los artistas se desplazaban en un vehículo. Aunque el intercambio fue rápido debido a la logística del evento, Catalina Gómez les pidió que enviaran un mensaje a los ARMY de Colombia. Los integrantes de BTS respondieron con un afectuoso saludo con su mano que quedó registrado en video y que, en cuestión de minutos, comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

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El gesto generó una ola de reacciones entre los seguidores del grupo surcoreano, quienes celebraron la cercanía de los artistas y expresaron la emoción que sienten por su próxima visita al país. Para muchos, el saludo se convirtió en un anticipo de los conciertos que BTS ofrecerá en Bogotá como parte de su gira mundial de 2026.

Entre los cientos de mensajes publicados en redes sociales destacaron comentarios de fanáticos que compartieron su entusiasmo por la llegada del grupo. "Espero con todas las fuerzas del mundo que se enamoren de Colombia, octubre llega ya", escribió una seguidora, mientras otra expresó: "No estaba en la lista de mis sueños y no logro imaginar cómo voy a sobrevivir a octubre y verlos en vivo. Casi muero viéndolos en la pantalla. Estuvieron perfectos mis niños".



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Este no fue el único momento que emocionó a los ARMY colombianos. Horas después de la final, la cantante italiana Laura Pausini compartió en sus redes sociales una fotografía junto a los integrantes de BTS y Shakira, quien encabezó el histórico show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La publicación rápidamente llamó la atención de los seguidores quienes se emocionaron por la cercanía de Colombia con los cantantes surcoreanos.

Además de celebrar el saludo, varios seguidores aprovecharon para pedir que se anuncie una nueva fecha en Colombia, debido a la alta expectativa que ha generado la visita de la agrupación y al interés de quienes aún esperan conseguir entradas para los conciertos.

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BTS tiene programadas dos presentaciones en Bogotá los próximos 2 y 3 de octubre de 2026, en el Estadio El Campín. Estos conciertos marcarán el inicio de la etapa latinoamericana de su gira mundial, que posteriormente continuará por otros países de la región hasta finalizar con tres espectáculos en São Paulo, Brasil.

La agrupación, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, brilló en el escenario como una de las invitadas al primer show de medio tiempo realizado en una final de la Copa Mundial de la FIFA. Su participación hizo parte de un espectáculo que reunió a figuras internacionales de la música y que transformó, por primera vez, el descanso de una final mundialista en una presentación inspirada en el formato del Super Bowl.

Durante el show también participaron Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro PS22 y los Ghetto Kids de Uganda. El espectáculo, producido por Global Citizen con dirección artística de Chris Martin, incluyó además la participación de la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y personajes de Sesame Street, en una puesta en escena que combinó música, danza y mensajes de amor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co