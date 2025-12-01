En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Fredy Guarín habló sobre la relación con sus hijos: Sara Uribe le respondió

Fredy Guarín habló sobre la relación con sus hijos: Sara Uribe le respondió

Después de un año, Fredy Guarín le abrió nuevamente las puertas a La Red para hablar sobre su proceso de recuperación, su transformación personal y su lucha contra el alcoholismo. Esto dijo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de dic, 2025
Fredy Guarín habló sobre la relación con sus hijos: ¿Sara Uribe le respondió?
Está reconstruyendo la relación con sus hijos -
La Red

