Fredy Guarín habló sobre la relación con sus hijos: ¿Sara Uribe le respondió?

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín le abrió las puertas al programa La Red, de Caracol Televisión, donde entregó detalles sobre su proceso de recuperación personal, su lucha con el alcoholismo y sobre los cambios que ha experimentado en su vida durante el último año. En esta oportunidad, el deportista abordó temas relacionados con su salud, su entorno familiar y la reconstrucción del vínculo con sus hijos, aspectos que han sido objeto de atención mediática desde su retiro del fútbol profesional.



Durante la entrevista, realizado por el presentador Carlos Vargas, Guarín afirmó que su proceso de recuperación avanza de manera positiva y aseguró que actualmente se siente “muy contento y muy feliz” con los resultados obtenidos, los cuales calificó como extraordinarios. "Hoy puedo decir que voy ganando el partido más importante de mi vida", admitió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Explicó que su enfoque está puesto en vivir “un día a la vez”, una estrategia que considera clave para mantenerse estable. También reconoció que, aunque ha logrado avances importantes, continúa enfrentando dificultades cotidianas, como cualquier persona, y que la disciplina, el trabajo y la actividad física se han convertido en herramientas fundamentales para evitar recaídas.

En cuanto a su vida laboral, Guarín señaló que su retiro del fútbol lo llevó a asumir responsabilidades en su propia empresa, donde ahora cumple un rol directivo. Este cambio, según dijo, le exige mantener una conducta coherente y convertirse en un ejemplo para sus colaboradores.



Sin embargo, admitió que su nueva dinámica de vida ha generado distanciamientos con algunas personas de su entorno social, algo que considera natural en medio de su proceso de transformación personal. "Otros amigos se fueron, los que se quedaron, están firmes, entendieron y me apoyan", explicó.



¿Cuál es la relación de Fredy Guarín con sus hijos?

Uno de los puntos comentados en la entrevista fue su relación con sus hijos. Guarín confirmó que está trabajando en reconstruir el vínculo con ellos y que actualmente vive un proceso de acercamiento que le ha permitido compartir tiempo de calidad. “Estoy nuevamente reconstruyendo la relación, más que nada con los mayores, Daniel y Danna. Es muy bonito poder volver a entablar una relación”, afirmó. El exfutbolista añadió que continúa aprendiendo y fortaleciendo la cercanía con su familia en esta nueva etapa de su vida.



Ante la pregunta sobre si tenía una nueva relación, Guarín respondió de manera reservada y evitó profundizar en el tema. Carlos Vargas interpretó esta postura como un intento del exfutbolista por mantener su vida sentimental lejos del foco mediático. Al consultarle sobre los aprendizajes que le dejaron sus relaciones pasadas, Guarín se limitó a decir: “prudencia, prudencia”.

Publicidad

¿Qué respondió Sara Uribe, madre del hijo menor de Guarín?

Luego de la emisión del programa, Sara Uribe realizó una publicación en la plataforma TikTok junto a una fotografía con su hijo, acompañada del mensaje: “Menos mal le creí todas las mentiras a tu papá, porque no sé qué sería de mi vida sin ti”. La publicación generó especulación entre usuarios, quienes la relacionaron con las recientes declaraciones del exfutbolista durante la entrevista, aunque no existe confirmación de que el mensaje guardara relación directa con sus palabras.

Desde enero de este año, Guarín fue designado embajador de salud mental por el gobierno de Estados Unidos, un rol desde el cual ha compartido su experiencia personal con la intención de aportar a otras personas que enfrentan procesos similares. Según explicó, transmitir este mensaje se ha convertido en parte esencial de su propia terapia, al considerar que su testimonio puede motivar a otros en situaciones de vulnerabilidad.

Publicidad

El exjugador concluyó que continúa avanzando con cautela y con “las alarmas encendidas”, consciente de que su recuperación exige atención permanente. Aseguró que valora el apoyo de su círculo cercano y que su prioridad está en mantener estabilidad emocional, fortalecer los lazos familiares y sostener su nueva etapa laboral y personal.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL